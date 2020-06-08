Вода отрезала со всех сторон: в Красноярском крае спасли туристов, попавших в ловушку из-за разлившихся рек

Дождь лил, переставая лишь на короткое время, день, второй, третий. После стольких недель жары природа словно с ума сошла. Синоптики, конечно, предупреждали об осадках в центральных и южных районах Красноярского края. Но ведь никто не думал, что их будет так много, что реки выйдут из берегов и начнут топить деревни и срывать мосты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783670" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае спасли туристов. Видео МЧС.

Группа семейных туристов из Красноярска, приехала на машинах в Партизанский район, это примерно в 200 километрах от краевого центра. Здесь очень красивые и самобытные места, нетронутая природа – как раз для любителей экологически чистого отдыха. Выбрали поляну недалеко от деревеньки Кутурчин, установили палатки.

Все шло хорошо. Но на выходные вода в реках поднялась настолько, что был затоплен поселок Колбинский в соседнем Манском районе, размыло дороги, подмыло опоры мостов. Фактически 9 туристов сами не заметили, как оказались отрезанными от суши на поляне. А ведь среди них были дети 1 и 9 лет. Конечно, напугались, переживали: выехать никак и на помощь позвать тоже – в тех местах проблемы со связью. Оставалось только ждать и надеяться (не понятно пока, были ли у них достаточные средства связи, чтобы попросить помощи, или они просто не успели этого сделать, но нашли их по сути, случайно)..

Туристов обнаружили случайно, облетая территорию. Фото: МЧС

Спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда (СРПСО) МЧС России на вертолёте МИ-8 совершали облет в Партизанском районе края. Оценивали обстановку. И на окруженной водой поляне заметили палатки. Услышав гул вертолета, люди выбежали из них и стали махать, привлекать внимание.

- Они стояли на возвышенности, все дороги вокруг них были затоплены, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. – Пилоты посадили вертолет на небольшой сухой «пятачок». Туристы бросили большую часть вещей и поднялись на борт. В Кутурчине остались их палатки и автомобили.

Людей успешно эвакуировали в Красноярск. Уже после приземления, они связались со своими близкими и рассказали, что у них все в порядке. И, конечно же, поблагодарили спасателей.

Но это еще возвращаясь на аэродром базирования, вертолету пришлось сесть еще на один «пятачок» - в 20 километрах от поселка Мина, там в такой же ситуации оказались 6 подростков. Их успешно доставили домой, в Мину. Медицинская помощь не потребовалась.

Погода испортила отпуск, но если бы не спасатели, все могло бы быть еще хуже. Фото: МЧС

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