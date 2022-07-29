Следователи раскрыли пятое убийство «Абаканского душителя» Дмитрия Лебедя. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Хакасии следователи раскрыли пятое убийство «таксиста-маньяка» 36-летнего Дмитрия Лебедя. Об этом сообщает региональный СК, его обвиняют по статьям «изнасилование» и «убийство, сопряженное с изнасилованием».

В один из дней в середине октября 2012 года Лебедь занимался частным извозом. Он припарковался на стоянке у гостиницы «Дружба» в Абакане в ожидании клиентов. Там он встретил 20-летнюю девушку, которая попросила водителя отвезти ее домой.

Лебедь же, воспользовавшись тем, что девушка пьяна, привез ее к дренажному каналу, где избил и изнасиловал. Затем он придушил несчастную и утопил в самом канале. Тело пропавшей обнаружили лишь 30 октября. Найти убийцу сразу не удалось, расследование заняло почти 10 лет, но в итоге следователям удалось доказать вину Лебедя.

Напомним, что «Абаканский душитель» терроризировал город и окрестности с 2012 по 2017 года. Доказанное сейчас убийство оказалось для Лебедя вторым, первое он совершил в июне 2012 года, последнее – в сентябре 2017 года. Его жертвами становились молодые девушки, которых таксист должен был отвезти домой.

На его счету в общей сложности – 15 тяжких преступлений (изнасилования, покушения на изнасилования, покушения на убийство). 12 апреля 2019 года Лебедя отправили в колонию на пожизненный срок.

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