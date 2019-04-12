2019-04-12T08:31:18+03:00
Происшествия

В Хакасии таксисту-маньяку дали пожизненный срок

Он совершил 15 тяжких и особо тяжких преступлений
Татьяна РЯБИНИНА
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32-летний житель Хакасии Дмитрий Лебедь для совершения преступлений придумал такой ход: он арендовал автомобиль, колесил по городу и предлагал одиноким выпившим женщинам воспользоваться услугами такси. Те, ничего не подозревая, садились в машину, надеясь добраться до дома.

22 тома уголовного дела содержат подробности 15 тяжких и особо тяжких преступлений. Потерпевшими признаны 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет, на которых таксист нападал и насиловал, причем, в числе жертв были и беременные женщины. Четырех женщин он изнасиловал и убил. И никогла не гнушался их имуществом, забирал все ценное. Это продолжалось пять лет подряд, с 2012 по 2017 годы.

Оксана исчезла после вечеринки с подругами Фото: соцсети

Оксана исчезла после вечеринки с подругами Фото: соцсети

Дмитрий Лебедь также оказался причастен к гибели 24-летней Оксаны Литвиновой, которую вывез в безлюдное место в район садового общества «Нижняя Согра», изнасиловал, убил и спрятал тело в лесополосе. «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала об этой истории.

Судебный процесс начался 5 февраля и проходил за закрытыми дверями. Приговор Верховного суда Хакасии – пожизненный срок.

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Ситуация вокруг убийства 24-летней Оксаны Литвиновой в Хакасиинакаляется: люди буквально готовы растерзать подозреваемого в преступлении – 31-летнего таксиста Дмитрия Лебедя. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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