Адвокат канского подростка Никиты Уварова опубликовал его послание из колонии

Никита Уваров. Фото: соцсети молодого человека

Адвокат канского подростка Никиты Уварова Владимир Васин опубликовал в соцсетях письмо парня из колонии. Напомним, что в феврале молодого человека признали виновным в прохождении обучения для террористической деятельности.

Парень рассказал, что успешно окончил десятый класс в Канской колонии и собирается получить одновременно полное среднее и среднее специальное образование. Никита назвал условия содержания «нормальными» и выразил надежду, что свидания с родственниками будут проходить чаще.

Сам Васин поделился впечатлениями о Канской колонии. По его словам, сотрудники учреждения вежливы и образованы, а в самой колонии есть тренажерный зал, ПТУ и школа, которая обустроены лучше, чем многие «обычные».

«Канских подростков» задержали 6 июня 2020 года за расклейку листовок в защиту Азата Мифтахова. Силовики проверили телефоны подростков, и обнаружили в них переписки в мессенджере. В них молодые люди делились рецептами изготовления взрывчатки. Кроме того, выяснилось, что подростки взрывали на пустырях и заброшках коктейли Молотова и обсуждали идею взорвать здание ФСБ в игре Minecraft, при том, что именно в этом парней никто не обвинял, хотя именно подобная формулировка «ушла в народ».

В феврале 2022 года парням вынесли приговоры. К реальному сроку приговорили только Никиту Уварова, остальные отделались условными сроками.

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