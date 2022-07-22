На имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова наложен арест для возмещения 9,5 миллионов рублей

На имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова наложен арест на 9,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова наложен арест: 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллионов рублей теперь станут гарантией возмещения морального вреда по иску одного из потерпевших.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, речь идет об уголовных делах, которые были заведены на экс-политика и бизнесмена, начиная с 7 мая 2020 года. А именно по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями) и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой).

Иск на возмещение подали родственники 48-летнего мужчины, который был убит в 1998 году, а в его убийстве и обвиняют Анатолия Быкова.

Напомним уголовные дела, которые заведены на Быкова?

- Заказное убийство в июле 1994 года Наумова и Войтенко. Состоялся суд, присяжные заседатели признали его виновным по всем статьям, на основании чего судья вынес приговор – 13 лет колонии.

- Организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы.

- Подстрекательство к убийству в 2004 году Андрея Грабовского и убийство бизнесмена Неколова 18 января 2005 года. Эти дела были объединены в одно, поскольку там фигурируют одни и те же исполнители.

- Неуплата налогов на сумму более 70 миллионов рублей. Дело было прекращено после того, как деньги были перечислены в бюджет.

- Подстрекательство к убийству криминального авторитета в 1998 году для повышения собственного статуса.

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