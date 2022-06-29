Под Красноярском «черную вдову» обвиняют в убийстве двух мужчин. Фото: СК

Когда оперативники приехали за 39-летней жительницей поселка Верхняя Бирюса, она не удивилась. Она знала, что это рано или поздно случится. А вскоре дала признательные показания в убийстве своего сожителя, который буквально перед этим скончался в больнице. Более того – сообщила и о втором злодеянии, о котором полицейские еще не знали: в огороде лежал, засыпанный снегом, второй труп.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Случилось это, как мы уже сказали, в поселке Верхняя Бирюса, включенном в состав города Дивногорска (по трассе это 85 километров от Красноярска). 13 февраля в гости к сожителям пришел 23-летний парень. Шел с определенной целью – выпить. Хозяева накрыли стол.

В ходе застолья случился конфликт между гостем и хозяевами дома. В итоге грудь молодого человека буквально изрезали ножом. Он скончался на месте. Сначала тело сбросили в подполье. А когда проспались, на другой день перенесли в огород и засыпали снегом. Оставшиеся вещи убитого сожгли.

Но спустя три дня, то есть уже 16 февраля, у 46-летнего мужчины сдали нервы и, по видимому, появились покаянные мысли. Опять застолье, опять алкоголь. Между сожителями завязалась ссора. А дальше:

- Женщина опасаясь, что сожитель сообщит в правоохранительные органы о совершенном ими убийстве, в кухне взяла нож и нанесла им мужчине не менее трех ударов в область живота. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался, - рассказали в региональном следкоме.

Обвиняемая признала вину в полном объеме с формулировкой: «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью сокрыть другое преступление, а также умышленное повреждение имущества». Что касается его сожителя было принято решение в отказе от уголовного дела в связи со смертью. В скором времени начнется судебный процесс.

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