2020-04-23T05:23:27+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края наркоманы убили знакомого и продали его машину ради дозы

Тело сожгли в овраге
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края наркоманы убили знакомого и продали его машину ради дозыНа юге Красноярского края наркоманы убили знакомого и продали его машину ради дозыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинском районе двое мужчин в состоянии наркотического опьянения убили своего приятеля. Подробности этой жуткой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Произошло преступление год назад, в апреле 2019-го. Жители Минусинска, одному 39 лет, другому 45, попросили 40-летнего мужчину отвести их на автомобиле в безлюдное место. Предлог был надуманным, но убедительным, жертва согласилась. Мужчину убили, тело вывезли на пустырь, сбросили в овраг и сожгли.

Затем подозреваемые перегнали автомобиль в соседний район, там подделали документы на нее и продали. А на вырученные деньги приобрели себе наркотики.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более десятка судебных экспертиз, допрошены два десятка лиц. Следственные действия проводили на территории Красноярского края и в Туве. Вина подозреваемых следствием доказана. Теперь дело передано в суд, там и будут решать их судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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