В Красноярском крае девушку-подростка убили за отказ от интимной близости

Место, где убийца закопал тело 16-летней школьницы. Фото: пресс-служба МВД России по краю

Эту историю, которая произошла в поселке Пинчуга Богучанского района в июне 2016 года, до сих пор местные жители вспоминают с содроганием. Расследование было громким и масштабным: на причастность к убийству проверили более 200 человек, опрошены в качестве свидетелей более 1,5 тысячи жителей поселка (из 2,2 проживающих), назначено и проведено более 60 судебных экспертиз. И вот, наконец, уголовное дело передается в суд.

Краевой следком поделился подробностями. В июне 2016 года пропала 16-летняя девушка. Ее искали все – родные, полиция, волонтеры, но безрезультатно. Осенью 2017 года останки обнаружили совершенно случайно: бегающая по поселку собака раскопала кости в заброшенном огороде и притащила домой. Хозяева увидели и тут же вызвали полицию. При осмотре заброшенного двора в выгребной яме нашли и пропавшую девушку. Генетическая экспертиза подтвердила, что это именно она.

В январе 2020 года была установлена личность обвиняемого – жителя поселка Ангарский (соседний с Пинчугой). На тот момент ему был 21 год. Под тяжестью предъявленных улик он сознался, что гулял со своей знакомой ночью 14 июня 2016 года, встретили ее подругу, вместе распивали спиртное. Потом знакомая ушла, а обвиняемый и его жертва остались одни. Девушка отказалась вступать в интимную связь, за что и была убита. Обвиняемый сбросил ее тело в выгребную яму, закрыл досками и засыпал мусором.