Красноярцы сняли самолет из Москвы, который нарезал круги вокруг грозы над городом

Фото: Мкр. Солнечный. Красноярск

Жители Красноярска сфотографировали самолет, который полетел в облет грозовой тучи над городом. Ранее вечером в городе разразился натуральный шторм с ливнем и сильным градом. Погодные условия оказались, мягко говоря, не летными, однако экипаж одного из прилетавших рейсов решил обогнуть грозу и все же приземлиться в Красноярске.

Рейс, судя по онлайн-карте «Флайтрадара», прилетел из Москвы, дважды сделал круг над Солнечным, и только после этого пошел на посадку. Вероятно, пилот выжидал улучшения погоды, чтобы благополучно сесть в аэропорту. Судя по данным Flightradar, он кружил на высоте около километра над городом.

Фото: Flightradar

– Он два раза крюк делал, мы на трассе стоим, прям низко пролетал, – отметили жители Солнечного.

Добавим, что в аэропорту Красноярска, судя по онлайн-табло, не было задержек в расписании или отмененных вылетов. Все рейсы прошли в штатном режиме несмотря на грозовой апокалипсис, который развернулся сегодня в городе: часть улиц затопило, десятки домов остались без электричества, а жители встали в 10-балльные пробки.

Наш мкр. Солнечный. Красноярск

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