Красноярск из-за ливня застрял в 10-балльных пробках

Фото: "Яндекс.Пробки"

Жители Красноярска из-за непогоды встали в 10-балльные пробки. Ранее красноярцы начали массово делиться фото и видео грозового «апокалипсиса» – в разных районах города прошел сильный град, а ливень буквально затопил ряд улиц. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее серьезные проблемы наблюдаются в центре Красноярска.

Практически невозможно сейчас проехать по Брянской в сторону кольца 2-й Брянской, а также в обратную сторону – по Игарской. В «красных» пробках оказалась практически вся Взлетка, включая улицы Шахтеров, Авиаторов, Молокова и 9 мая.

Непосредственно в центре, на Мира, Ленина и Маркса ситуация не настолько плачевная, но дорожная обстановка осложняется уличным ремонтом. Проблемы начинаются на Копылова, в сторону Октябрьского района, а также на Маерчака.

Сложная ситуация сейчас складывается на Высотной, а также на проспекте Свободном в сторону Маерчака. На правобережье пробок гораздо меньше – заторы наблюдаются только на Свердловской, недалеко от моста, а также на Предмостной и Мичурина.

Примечательно, что Николаевский и Коммунальный мосты сейчас практически свободны. Пробка собирается только на Октябрьском мосту, в сторону левого берега.

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