Спасайся, кто может: в Красноярске ливень устроил настоящий апокалипсис

В Красноярске ливень устроил настоящий апокалипсис Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске случился апокалипсис. Два выходных в южных районах края (соседи передают, что в Хакасии и Туве также) стояло невыносимое пекло – в тени до 35 градусов, а на солнце прибавьте еще градусов пять. Так вот, после двух выходных небесная канцелярия смилостивилась над Красноярском и разверзла хляби небесные.

В городе стало темно Фото: Мария ЛЕНЦ

Началось все с ночи. Первая серия случилась на рассвете: шум, гром, стена воды, орущая сигнализация промытых потоками дождя припаркованных автомобилей. Но с наступлением дня вода ушла из дворов. А вот к вечеру началась вторая серия.

Град в Солнечном. Фото: Илья Кадочников

Сначала тучи ходили кругами. То подходили с одной окраины, то с другой. Немного пролилось в центре. Наконец пришла она – черная тяжелая, до краев наполненная влагой. Словно собирала ее со всей округи, чтобы специально принести в город.

Ливень был классическим: с громом, с молниями, с холодными порывами ветра. На нескольких улицах затопило автомобили, поскольку ливневки не справлялись объемами осадков. Улицы города местами встали в девятибалльные пробки.

А после в соцсетях и мессенджерах появились фото и видео последствий дождя.

Жители микрорайона Солнечный делятся фотографиями града. Крупные, с перепелиное яйцо, куски льда наделали бед на дачных участках в окрестностях. И не только на дачах – многие пожаловались побитые двери и обшивку балконов. На железнодорожной платформе Крючково супруги пытались закрыть машину, в результате женщине выбило палец, а у мужчины порез на спине и ушиб среднего пальца.

Добавим, что в городе Лесосибирске минувшей ночью по время грозы молния вырвала с корнем двери подъезда.