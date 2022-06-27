В Красноярске после дождя провалился откос под домами в Солнечном

Фото: Мкр. Солнечный. Красноярск

В Красноярске в районе Солнечного размыло откос под домами и дворовой площадкой. Фотографиями в соцсетях поделились очевидцы – по их словам, снимки сделаны на улице Ерофеева. На кадрах заметно, что откос провалился вниз и несколько тонн грунта съехали на тротуар и дорогу.

Судя по всему, в происшествии обошлось без жертв. Однако провал образовался буквально под двором дома – на одном из фото заметно лавку, которая ранее стояла на песочной площадке, а теперь буквально зависла над пропастью. Пока неясно, угрожает ли ситуация безопасности жильцов дома.

Отметим, что после длительной жары в Красноярск пришел грозовой «апокалипсис». Часть улиц буквально утонула после ливня, а город встал в непробиваемые 10-балльные пробки.

Фото: Мкр. Солнечный. Красноярск

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