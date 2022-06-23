Глава Красноярска остановил поломку деревьев на улице Красной Армии. Фото: соцсети

Этим днем, 23 июня, возмущенные жители улицы Красной Армии начали звонить в администрацию города с требованием прекратить ломать деревья. Не сносить, как это официально называется, а именно ломать. На этой улице с недавних пор полным ходом идет капитальный ремонт. Но никто из местных жителей не предполагал, что в рамках долгожданного обновления у них начнут уничтожать деревья – и взрослые крепкие клены, и совсем молодые яблоньки и сирени.

В проекте, который презентовали горожанам, на улице Красной Армии должны заменить в общей сложности 2,5 километра тепловых и водопроводных сетей. Затем заменить бордюры и покрытие проезжей части. Благоустроить пешеходные зоны, уложить на тротуарах разноформатную брусчатку, установить уличную мебель, новые опоры со светильниками, все коммуникации спрятать под землю. Одним словом улица Красной Армии должна напоминать проспект Мира.

В соцсетях и мессенджерах с утра появились фотографии и видео со сломанными деревьями и перекопанными садиками. По адресу Красной Армии, 22, рядом с перекрестком с улицей Горького, находится офис краевого агентства печати и массовых коммуникаций. Его руководитель Ирина Брежнева также стала свидетельницей происходящего. Она снимала видео с крыльца. Видео, честно, неприятное: сначала экскаватор ковшом ломает клен, которому несколько десятков лет – взрослое крепкое и ухоженное дерево. Ломает пополам ствол и тут же давит его, мнет. Стоит громкий треск, на его фоне слышны возмущенные голоса очевидцев.

Тот же экскаватор полностью уничтожил асфальт на дорожке, ведущей к самому крыльцу агентства печати.

- У нас ремонт улицы Красной Армии. Как говорят жильцы соседних домов, «многострадальной». Все эти дорожные работы со строительным шумом под окнами – это не беда, это временно. А вот вырубить деревья, сломать то, что росло и радовало зеленью годами – это если и не навсегда, то очень надолго. На всей улице Красной Армии деревья остались практически только возле нашего агентства. И то удалось спасти не все, с десяток яблонь и сирени все-таки спилили. Пока оставшиеся деревья стоят, но работяги-строители говорят, что «вроде бы» они должны вернуться и начать «благоустраивать», сейчас закончат расширять дорогу в соседнем квартале и вернутся уже к нашим оставшимися деревьям. Жители ждут. Митингуют во дворе. Готовятся писать жалобы. Не хотят отдать под снос свою зеленую зону, - делится мнением Ирина Брежнева.

«Комсомолке» удалось получить комментарий от представителя городской администрации. Николай Арефьев, руководитель УДИБ:

- Проектом капитального ремонта улицы Красной Армии на участке от улицы Горького до переулка Ряузовского был предусмотрен снос 30 деревьев и кустарников. Сегодня подрядная организация приступила к этим работам. Успели снести два дерева – клен и яблоню. В ходе проведения работ главе города начали жаловаться жители близлежащих домов. Сергей Васильевич поручил УДИБ приостановить снос и еще раз проанализировать проект реконструкции с точки зрения сохранения или пересадки зеленых насаждений в границах проведения работ, как это уже было ранее сделано по улицам Маерчака и Волжской. О принятых решениях сообщим позднее.

Итак, жителей Красной Армии услышали, все работы на участке возле перекрестке с Горького прекращены, во всяком случае оставшиеся деревья обещали не трогать.

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