В центре Красноярска вырубили несколько деревьев – чтобы не мешали смотреть на Исторический квартал

И вновь история с вырубленными деревьями: на этот раз в самом центре Красноярска, на перекрестке улиц Карла Маркса и Декабристов. Летом здесь на пятачке тротуара зеленели несколько взрослых деревьев, под которыми расположились газетный киоск и павильон с мороженым. Но после недавнего благоустройства даже пеньков не осталось – под брусчатку закатали. Вместо них посадили какие-то кустики не выше метра высотой.

Депутат Заксобрания Александр Глисков опубликовал на своей странице в Фейсбуке ответ руководителя департамента горхозяйства Юрия Савина, где тот объясняет причину сноса деревьев. Оказывается, по уверению чиновника, они загораживали вид на Исторический квартал, который находится на улице Горького (там как раз идет сборка реставрируемых домов).

Вот только на самом деле никакой связи между уничтоженными деревьями и архитектурными памятниками нет. Сразу за ними стоит кирпичная советская 9-этажка. Рядом – двухэтажный ресторан, который когда-то был общественной баней. Чтобы с этого перекрестка и в самом деле увидеть все красоты Исторического квартала, нужно будет снести и тот самый ресторан и половину жилого дома.

Напомним, что в последнее время подобные скандалы случаются часто. В августе прошлого года под предлогом благоустройства сквера на улице 9 мая были спилены три десятка берез, елей и лиственниц – взрослых деревьев, которым больше 30 лет. В декабре прошлого года спилили тополя на Свердловской.