2018-08-04T06:42:34+03:00
Общество

В Красноярске вырубили целый сквер под предлогом посадить новый

Кто-то что-то говорил про миллион деревьев миллионному городу?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске вырубили целый сквер под предлогом посадить новый. Фото Александра ГлисковаВ Красноярске вырубили целый сквер под предлогом посадить новый. Фото Александра Глискова
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Срубленные молодые березки, поваленные лиственницы – всего более двух десятков деревьев. И все это – в сквере на улице 9 Мая. Зеленые насаждения, еще совсем не старые, а очень даже молодые, крепкие и прекрасные, срубили на корню для того, чтобы... посадить новые. Это возмутило горожан до глубины души. Настолько, что они остановили дальнейшую вырубку и вызвали полицию.

Фотографии из сквера выложил у себя на странице депутат Заксобрания края Александр Глисков. Он пишет, что рабочие выполняли команду городских чиновников, а на документах стоят подписи Дресвянкина (департамент городского хозяйства) и Горленко (Управление дорог и благоустройства). Когда поднялся народный шум, на встречу с жителями приехал Александр Горленко и рассказал, что на этом месте запланирована то ли дорожка для скандинавской ходьбы, то ли велодорожка, лавочки все прочее для отдыха.

А ведь места-то для дорожки полно! Фото Александра Глискова

А ведь места-то для дорожки полно! Фото Александра Глискова

Когда несколько месяцев назад проводился опрос, жители якобы проголосовали за ее обустройство. Так чего теперь возмущаются? Однако в тот момент никто из жителей улицы наверняка не знал, что для этого понадобится вырубить деревья. Иначе вряд ли под этим подписался бы хоть один человек.

Непонятно, кто и как проектировал пресловутую велодорожку. И выезжал ли он на место вообще или в своем уютном кабинете сделал чертеж на компьютере? Места в сквере полно, для этого совершенно незачем было так кардинально менять природный ландшафт. Вся красота и ценность этого уголка как раз и заключалась в зеленых насаждениях. Но, видимо, кто-то очень «продвинутый» решил: подумаешь, эти вырубим, другие засадим.

Да в том-то и дело, что посадить – не проблема, проблема – вырастить. Кто-нибудь знает, что лиственница – довольно требовательное дерево и плохо приживается после пересадки? Теперь даже если привезти сюда новые деревца, понадобится десяток лет, чтобы сквер восстановился. Но о восстановлении лиственницы речи не идет, чиновники пообещали высадить на месте вырубленных деревьев три десятка кленов, почти сотню кустов кизильника и еще какие-то кусты. Заменить благородную лиственницу на кусты кизильника? Не кажется ли вам, что обмен далеко не равноценный?

Обратите внимание: справа - новые насаждения, чахлые березки, которые неизвестно через сколько лет окрепнут и станут настоящими деревьями. Фото Александра Глискова

Обратите внимание: справа - новые насаждения, чахлые березки, которые неизвестно через сколько лет окрепнут и станут настоящими деревьями. Фото Александра Глискова

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