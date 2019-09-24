Не вчитались. Мэрии Красноярска грозит уголовное дело за снос ограды Троицкого кладбища

Мэрии Красноярска грозит уголовное дело. Казалось бы, в чем проблема - снесли и снесли. Один нюанс: ограда Троицкого кладбища - не просто забор, а исторический памятник. Более того, объект включен в реестр охраняемых. В соцсетях поднялась настоящая буча по поводу сноса ограды, - только ленивый, пожалуй, не высказался. При этом, судя по заявлению чиновников, в администрации были в курсе того, что объект непростой.

- Была информация о том, что Троицкий погост входит в состав объекта культурного наследия. А что входит в понятие, не было перечислено, - сказал на встрече с журналистами вице-мэр Владислав Логинов. - Определенные ответственные лица, не вчитавшись в эту информацию, приняли решение. Поэтому дальше будем разбираться на самом деле.

Действительно не вчитались, или же действовали осознанно, - вот, в чем вопрос. И волнует он красноярцев всерьез. Оказывается, у сноса имеется предысторее. Ранее департамент горхозяйства заявлял, что ограда находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для прохожих. Потом чиновники поспешили заключить контракт с подрядчиком на 958 тысяч рублей и начали работы. Первыми на факт сноса внимание обратили сами красноярцы. Затем в дело вмешалась служба охраны памятников. И снос приостановили.

Троицкое кладбищеФото: Мария ЛЕНЦ

Здесь говорят, что даже кирпичи от разрушенной ограды имеют ценность – они другие по форме. Обломки же просто вывезли на свалку.

Как рука поднялась?

В краевой службе по охране объектов культурного наследия сносом шокированы не меньше горожан. Вопрос у экспертов только один: как рука поднялась? Более того, здесь говорят, что о планах мэрии по сносу не знали

- Как мы можем знать, какие работы планирует провести администрация города? Регламент другой. Есть реестр объектов культурного наследия, куда ограда Троицкого некрополя включена еще с советского времени, с 1987 года, - пояснила Татьяна Волошкевич, заместитель директора КГУ «Центр по сохранению объектов культурного наследия». – Любой, кто собирается что-то строить на территории города обязан обратиться в Службу по государственной охране объектов культурного наследия и получить разрешение на проведение каких бы то ни было работ – на объекте или в охранной зоне. Объект постройки 1840 – 1910 годов. Это культурная ценность, которой нет цены! Даже не понимая всей уникальности сооружение, как люди могут сносить такую красоту?! Это наша история!

В рамках своих полномочий служба, вероятнее всего, оштрафует виновников, - тех, кто разрушил объект. Но есть также и ст 243 УК России (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) – по ней виновникам грозит штраф до 5 миллионов рублей, либо лишение свободы на 6 лет. В краевой прокуратуре начали проверку по факту сноса ограды Троицкого некрополя.