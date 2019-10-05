«Это выглядит дико»: в Красноярске возле здания краевого правительства спилили голубые ели

Суббота для многих красноярцев началась с неожиданной новости: возле здания краевого правительства спилили все голубые ели. С утра туда приехала бригада рабочих, огородила газон от проезжей части и повалила одно за другим все деревья. Их там было 56. Сначала свалили, потом распилили и стали вывозить, следом – выкорчевывать пеньки. Зрелище и впрямь шокирующие. А здание правительства, которое в городе давно окрестили «серым домом», предстало в совершенно незнакомом виде – еще строже и статуснее.

В своих комментариях, а фотографии уже разошлись по социальным сетям, красноярцы негодуют: мало властям скандалов с ранее спиленными деревьями и снесенной оградой Троицкой церкви, так еще и эти ели срубили...

А вот так деревья у здания правительства края выглядели 3 года назадФото: Мария ЛЕНЦ

Возмущения имеют право быть, ведь десятки лет деревья украшали город, стали почти что символом, как Часовня или Коммунальный мост, красноярцы привыкли к ним. Многие этим летом обратили внимание на состояние деревьев. Издалека смотрелись вроде неплохо. Но вот вблизи: высохшие облезлые веточки, пожелтевшая хвоя и в целом болезненный вид. В мае этого года специалисты Управления зеленого строительства города взяли пробы с елей, чтобы установить, от чего они гибнут, и найти возможный способ выздоровления. Видимо, чудо-способа найти не смогли, поэтому и приняли такое радикальное решение.

Голубые ели, по советской традиции, это символ статусности. Их высаживали возле правительственных зданий, вокруг памятников, на площадях, у театров. У здания краевого правительства ели начали высаживать с 50-х годов прошлого века. Те, что ближе к стене, старше, у дороги – помоложе. Специалисты говорят: деревьям не хватило пространства, плюс агрессивная городская среда и вредители – все это привело к такому печальному результату.

В мае этого года специалисты взяли пробы с деревьев. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Однако в департаменте городского хозяйства сообщили: в ближайшие дни на месте старых деревьев высадят новые ели, здоровые крупномеры, которые привезли из питомника города Нальчика. Вместо 56 деревьев будет всего 40, таким образом каждому достанется больше жизненного пространства.

Добавим, что, несмотря на огромный негатив, который вызвало происходящее, красноярцы отметили архитектуру здания краевого правительства. Его заложили в 1936 году на месте снесенного Кафедрального собора Рождества Богородицы. На период войны строительство заморозили. Завершено оно было в 1955 году. Вскоре для благоустройства у главного фасада и были высажены молоденькие голубые ели.

А вот так деревья у здания правительства края выглядели 3 года назадФото: Мария ЛЕНЦ

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