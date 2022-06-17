Жителя Красноярского края арестовали за призывы убивать атеистов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае арестован мужчина, призывавший в социальных сетях убивать атеистов. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-сслужбе ФСБ, приверженец радикального ислама публиковал на своей страничке видео, фото и тексты с призывом совершать террористические акты в отношении всех тех, кто не верит в высшие силы.

Помимо этого, мужчина оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ – прим.ред.).

В ходе мониторинга соцсетей противоправные действия заметили правоохранители. Мужчина был арестован. В Следственном комитете расследуется уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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