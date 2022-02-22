В Якутии в страшном ДТП на трассе погибли 5 человек. Фото: novosti_yakutska

Утром 22 февраля на 174-м километре трассы «Колыма» в Чурапчинском улусе Якутии произошло страшное ДТП. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД региона, погибли 5 человек, еще один находится в больнице.

На обледенелой трассе друг в друга врезались автомобили Toyota Kamry и Toyota Ipsum. В результате ДТП обе иномарки загорелись.

В итоге на месте погибли три человека – двое из Ipsum, один – из Camry. Позднее еще один человек скончался по дороге в больницу, и один в больнице. Одна выжившая пассажирка находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Сейчас на месте аварии работает оперативно-следственная группа. Кто стал виновником аварии пока неизвестно. Полицейские и прокуратура собирают информацию и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

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