Трое человек погибли в страшном ДТП с микроавтобусом и фурой в Красноярском крае в ночь на 12 ноября

Фото с места ДТП фото: МВД

Трагическая авария произошла в Красноярском краев ночь на 12 ноября – трое человек погибло, а еще один пассажир и двое водителей не пострадали. Как сообщают в МВД, на трассе в Сухобузимском районе столкнулись микроавтобус «Мерседес» и фура МАЗ с полуприцепом.

Фото с места ДТП фото: МВД

ДТП произошло в начале второго ночи на 67 километре автодороги «Красноярск-Енисейск». Микроавтобус «Мерседес» ехал из поселка Большая Мурта в село Шила по одной полосе за большегрузом с полуприцепом МАЗ, когда внезапно произошло столкновение машин. Небольшой микроавтобус не удержался на трассе и улетел в кювет, следом за ним развернуло и фуру. Большегруз также съехал с трассы.

Фото с места ДТП фото: МВД

В тот момент в микроавтобусе находилось 5 человек – водитель и 4 пассажира. Все - работники одного предприятия. К несчастью, трое пассажиров не выжили в ДТП – жители региона скончались на месте от полученных серьезных травм. Все три человека были не пристегнуты ремнями безопасности.

Оба водителя и еще один пассажир не пострадали.

Фото с места ДТП фото: МВД

В полиции поясняют, что на место аварии выехал руководитель управления ГИБДД Андрей Сиротинин и сотрудники следственно-оперативной группы МВД. Силовикам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и разобраться в причинах, которые способствовали столкновению.

Сейчас движение на участке трассы не ограничено, автомобилисты могут проехать по дороге, организацию движения контролируют инспекторы ДПС.

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