В Красноярском крае погибли 4 человека в ДТП с автобусом

Фото: предоставлено очевидцами

12 января в Курагинском районе Красноярского края на трассе произошло смертельное ДТП с автобусом. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, погибли 4 человека.

Фото: предоставлено очевидцами

Трагедия произошла в 9:15 часов в районе поселка Кошурникова. В полиции передают, что пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Все погибшие - пассажиры легковушки. В автобусе ехало 15 человек, трое пострадали.

Фото: предоставлено очевидцами

На месте работают руководители районных отделов МВД и ГИБДД.

Фото: предоставлено очевидцами

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