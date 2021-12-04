Автомобили разорвало на части: три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Красноярском крае

Три человека погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Курагинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП на трассе – погибли три человека. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в аварии выжил лишь один человек.

Трагедия произошла 4 декабря в 17:00 часов на 12-м километре трассы «Курагино – Нижняя Салба». Между собой столкнулись автомобили «Сузуки Эскудо» и «Ниссан Примера». При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно, на месте работают полицейские. Но по фотографиям видно, что удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало.

Фото: МВД по Красноярскому краю

В итоге погибли 41-летний водитель и пассажирка «Сузуки», а также 13-летняя пассажирка «Ниссана». Ее отец, который находился за рулем машины, получил тяжелые травмы, но выжил – сейчас он находится в районной больнице.

Фото: МВД по Красноярскому краю

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

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Трагедия случилась в субботу, 30 ноября, около 8 утра на 935-м километре трассы Р-255 «Сибирь», возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», назначены экспертизы. (подробнее)