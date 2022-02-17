Красноярского школьника, арестованного за рассылку писем о минировании, оставили в СИЗО до мая

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В Красноярске продлили арест школьнику, рассылавшему письма о минировании учебных заведений. Как сообщает пресс-служба суда, подростка оставили в СИЗО до 24 мая 2022 года. Судебное заседание о продлении стражи второго подростка, задержанного за те же деяния, состоится 17 февраля. После него станет понятно, выпустят ли школьника из-под ареста или оставят в СИЗО.

Напомним, что несколько парней устроили настоящий переполох в регионе, 5 дней отправляя письма по школами и детским садам, с содержанием, что их учебное заведение заминировано. Как пояснили сами школьники, отправлявшие «письма счастья», они делали это ради шутки, не желая посещать контрольные.

Известно, что молодые люди 2004 года рождения, им уже по 17 лет, следовательно, подпадают в полной мере под статью 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание, которое им грозит – до 8 лет лишения свободы.

Отметим, что в Красноярском крае прошла волна лжеминирований школ и детских садов. Пять дней подряд, а 18 января даже дважды, эвакуировали школьников и детсадовцев. Детей выводили на улицы, а затем распускали по домам. Во время ЧП произошло несколько скандальных ситуаций, когда дети выходили на мороз в сменной обуви, не могли после эвакуации вернуться за ключами от дома и даже несколько раз оставили ребенка-инвалида в классе, так как её было сложно и долго одевать. По всем инцидентам проводятся внутришкольные проверки, также к разбирательствам подключились правоохранительные органы.

Также из-за непрекращающихся писем о минировании и постоянных эвакуаций, в правительстве региона и МВД по Красноярскому краю было принято решение о круглосуточной охране школ сотрудниками Росгвардии на постоянной основе.

Добавим, что сообщения о минировании приходили не только в Красноярске, но и других районах края. А еще они поступали из Якутии, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Иваново, Барнаула. Связаны они между собой, то есть причастны ли к событиям в других городах красноярские подозреваемые или же у них есть подражатели – во всем этом сейчас будут разбираться следователи: заведено уголовное дело.

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