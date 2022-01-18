Выгнали детей на мороз в сменной обуви: красноярская прокуратура проверит 156 школу после жалобы родителей на эвакуацию

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прокуратура проведет проверку в 156 школе после жалобы родителей на некорректную эвакуацию. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Фото обращения родителей в прокуратуру Фото: соцсети

В соцсетях распространяется фото обращения, где родители указывают, что 13 января в 156 школе детей выгнали на улицу в 20-градусный мороз в сменке, не дав им переобуться в зимнюю обувь. Вместо четырех эвакуационных выходов в школе работало всего 2, а мальчика-первоклассника чуть не затоптали в дверях из-за паники.

Напомним, что в Красноярске сообщения о минировании и эвакуация школьников продолжаются уже 4-й день, 18 января детей выводили на улицу дважды. После череды лжеминирований руководитель ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий принял решение взять под круглосуточную охрану каждую школу города. Как сообщили в пресс-службе МВД, только 18 января было эвакуировано 122 школы, расположенные в 135 корпусах.

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