В Красноярске задержали школьников, рассылающих по учебным заведениям письма о минировании

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В Красноярске задержали школьников, устроивших настоящий многодневный переполох в городе из-за писем с сообщениями о минировании. Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, учащиеся направляли письма не только в школы и сады Красноярского края, но и в другие регионы.

Как пояснили сами школьники, отправлявшие «письма счастья» в учебные заведения, они делали это ради шутки.

Напомним, что в Красноярском крае прошла волна лжеминирований школ и детских садов. Пять дней подряд, а 18 января даже дважды, эвакуировали школьников и детсадовцев. Детей выводили на улицы, а затем распускали по домам. Во время ЧП произошло несколько скандальных ситуаций, когда дети выходили на мороз в сменной обуви, не могли после эвакуации вернуться за ключами от дома и даже несколько раз оставили ребенка-инвалида в классе, так как её было сложно и долго одевать. По всем инцидентам проводятся внутришкольные проверки, также к разбирательствам подключились правоохранительные органы.

Также из-за непрекращающихся писем о минировании и постоянных эвакуаций, в правительстве региона и МВД по Красноярскому краю было принято решение о круглосуточной охране школ сотрудниками Росгвардии на постоянной основе.

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