В Красноярске второй раз за день эвакуируют школы

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Не успела утром 18 января отгреметь первая эвакуация учащихся из школ, как через несколько часов началась повторная. Пед.состав вновь выводит детей на улицы из десятка школ. Информацию об этом «КП-Красноярск» подтвердили в управлении образования.

Как сообщают читатели «Комсомольской правды», родители крайне недовольны тем, что детей отрывают от занятий уже 4-й день подряд.

- Да что ж это делается? Детям учиться нужно, у 11-классников ЕГЭ на носу, а они все выгоняют их из школы, - рассказывает «Комсомолке» Алена, мама старшеклассника из 154 школы.

- У нас сначала первую смену распустили. Сын уже пришел домой. Как раз надо было по времени отправлять младшего на занятия. Я позвонила классной руководительнице уточнить, как дела обстоят. Та сказала, что все спокойно. Но стоило ему выйти за порог, как позвонили и сказали, что уроков не будет, - рассказала Анастасия нашему корреспонденту.

Известно, что под эвакуацию попал 1 и 27 лицеи, школы №154, 82, 73, 85 и многие другие.

Отметим, что это уже 5 эвакуация учащихся за 4 дня. Специалисты Управления образования Красноярска обратились к родителям школьников. Их попросили серьезно относиться к информации о минировании учебных заведений.

— Когда школы получают сообщения об угрозе, аргументы о том, что детям не дают учиться, неуместны. К сожалению, никто не может гарантировать, что очередное сообщение – это всего лишь чья-то злая шутка,— говорят в ведомстве.