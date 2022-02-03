«Ура, нас заминировали»: почему красноярские школьники после отмены занятий шатаются по улицам

Почему красноярские школьники после отмены занятий шатаются по улицам

Утро 3 февраля вновь началось с неприятностей - стало известно об эвакуации нескольких школ. Сценарий знакомый: пришло сообщение, что подложена бомба. По регламенту из помещения вывели всех детей и персонал, вызвали силовиков, чтобы они все проверили. Читатели «Комсомольской правды» сообщили, что занятия отменили в школах №4, 10, 27, 45, 143, 147, 150, 152, 154. Информация оказалась ложной, что и предполагалось с самого начала. Но правила безопасности нужно соблюдать, это не обсуждается.

Родители, конечно же, недовольны. Один папа привез в школу дочь-одиннадцатиклассницу и сына-первоклашку. У дверей их завернули. Пришлось везти назад, домой. Неприятное не в том, что папа на работу припозднился. Он переживает, что теперь дети весь день будут заниматься ничегонеделаньем.

Во втором случае мама сетует: ее дочка в 9-м классе, и так хромает по нескольким предметам, у нее экзамены в этом году. А тут еще пропускать занятия приходиться. Неужели ничего нельзя делать, чтобы дети не теряли день после каждого такого минирования?

- Я иду утром, а мне навстречу бегут ребятишки, начальные классы, довольные, смеются: «Ура! Нас снова заминировали! А пойдем к Мишке, у него дома никого, в приставку порубимся», - это сообщает третий подписчик «КП».

То есть ребятня, в отличие от родителей, воспринимает каждое такое «минирование» как повод отлынивать от учебы. Лже-террористы, видимо, тоже. Помните, что сказали два малолетки, которых арестовали за серию таких «терактов» 13 – 19 января? Они признались на допросе, что первый раз сделали это, чтобы сорвать контрольную. А потом вошли во вкус и давай рассылать «письма счастья» в школы, детские сады и другие учреждения. Если бы их не задержали, они бы наверняка до самых каникул издевались над всеми. Сейчас оба сидят в СИЗО, есть время подумать над смыслом своих поступков, а впереди им маячит срок до 8 лет лишения свободы.

Одних «минеров» задержали – другие появились. То, что случилось утром 3 февраля – дело рук подражателей. Тоже считают себя самыми умными. Сколько раз они поднимут тревогу, пока их не найдут?

Возвращаемся к проблеме, которую обозначили родители: почему школы не могут принять меры, чтобы не прерывать учебный процесс? В первый пандемийный год ведь уже опробовали систему дистанционного образования, даже в отдаленных поселках края, где интернета нет. Поначалу не у всех все срослось, но затем подстроились, отладили процесс.

А тут ведь – город, в Красноярске интернет есть везде. У каждого – гаджеты, у большей половины – дома компьютеры. В чем проблема в случае эвакуации вернуться домой, нажать кнопку – и начать урок? В каждом классе есть родительские чаты, в некоторых – по два-три: тут же выложили расписание на день. Кто пропустит без уважительной причины – с того назавтра спрос вдвойне. И тогда не придется потом перестраиваться, догонять программу дополнительными занятиями. А у любителей злых шуток не останется повода сорвать занятие: минируй – не минируй, а уроки все равно будут.

«КП» запросила комментарий в управлении образования Красноярска, можно ли использовать запасные варианты обучения. И получила ответ:

- Родителей очень просим относиться с пониманием. В таких случаях, есть один четкий план - обеспечить безопасность детей. Все остальное отходит на второй план. После возобновления учебного процесса, педагоги анализируют учебный план и при необходимости вносят коррективы, - сообщила пресс-секретарь управления Екатерина Усатенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Открыли учебники и читаем параграф»: почему на дистанционке такая система работы школьных учителей уже не прокатит

По Красноярску прокатилась новая волна «минирований» школ. Учеников в очередной раз распустили по домам, и... многие классы так и оставили «болтаться» без дела. Неужели нельзя посадить за уроки онлайн? Выйти на групповую конференцию по зуму, другим средствам интернет-общения, – возмутились многие родители (подробнее).

«Я и моя банда отморозков»: в Красноярске подростки признались, что неделю терроризировали школы и детские сады

«Сегодня будем играть, хорошо? Хорошо) Мины находятся в детских садах, школах) Также я заминировал церкви, 2 автовокзала (Восточный и Международный). И жд вокзал, Злобино. Вы не выполнили моих требований вчера. Сегодня будет продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам…» (подробнее).

«Я монстр! Я слышу голоса»: в Красноярске опубликовано письмо очередного лжеминёра

После очередной волны лжеминирования красноярских школ – утром 3 февраля около десятка учебных заведени сообщили об эвакуации учеников – в сети появилось письмо нового «лжеминера». Фотографию рассылаемого по школам мессенджа опубликовал телеканал «ТВК» (подробнее).