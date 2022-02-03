«Я монстр! Я слышу голоса»: в Красноярске опубликовано письмо очередного лжеминёра

Письмо лжеминера Фото: соцсети

После очередной волны лжеминирования красноярских школ – утром 3 февраля около десятка учебных заведени сообщили об эвакуации учеников – в сети появилось письмо нового «лжеминера». Фотографию рассылаемого по школам мессенджа опубликовал телеканал «ТВК».

В своем письме автор угрожает убить всех, пишет о своей ненависти, найденном рецепте взрывчатки и о том, что он монстр с голосами в голове. Также в тексте содержится множество нецензурной лексики.

В МВД пока не комментируют распространяющееся фото в соцсетях, поэтому непонятно – действительно ли это письмо приходило на электронные адреса школы, или это чья-то злая шутка.

Напомним, что в начале января в Красноярске прошла волна лжеминирований – занятия в школах и детских садах отменялись несколько дней. Были задержаны двое школьников, которые, по версии следствия, устроили настоящий переполох в регионе, 5 дней отправляя письма по школами и детским садам, с содержанием, что их учебное заведение заминировано. Как пояснили сами школьники, отправлявшие «письма счастья», они делали это ради шутки, не желая посещать контрольные.

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