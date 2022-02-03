В Красноярске вновь эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»

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В Красноярске вновь начали эвакуировать школы. Как сообщают читатели «Комсомольской правды» занятия отменены в школах №10, 152, 154,150, 143, 147, 4, 45 и 27. В управлении образования корреспонденту «КП-Красноярск» подтвердили отмену занятий, но причину не уточнили.

Родители пишут, что учителя просят забрать детей из-за пришедших сообщений о минировании. Но во многих школах причина не уточняется.

Официального комментария от МВД пока нет.

Напомним, что в начале января в Красноярске прошла волна лжеминирований – занятия в школах и детских садах отменялись несколько дней. Были задержаны двое школьников, которые, по версии следствия, устроили настоящий переполох в регионе, 5 дней отправляя письма по школами и детским садам, с содержанием, что их учебное заведение заминировано. Как пояснили сами школьники, отправлявшие «письма счастья», они делали это ради шутки, не желая посещать контрольные.