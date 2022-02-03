«Открыли учебники и читаем параграф»: почему на дистанционке такая система работы школьных учителей уже не прокатит

Неужели нельзя посадить за уроки онлайн? Фото: Мария ЛЕНЦ

По Красноярску прокатилась новая волна «минирований» школ. Учеников в очередной раз распустили по домам, и... многие классы так и оставили «болтаться» без дела. Неужели нельзя посадить за уроки онлайн? Выйти на групповую конференцию по зуму, другим средствам интернет-общения, – возмутились многие родители. А что делают в этот день учителя? Казалось бы, с не столь уж «высокими» технологиями за время пандемии уже освоились все, учителя в том числе. Но, видимо, нет. И это повод, повод задуматься – что вскрыла пандемия в образовании, в том числе.

«Где же у него все-таки кнопка?»

Помните, фразу из знаменитого советского фильма «Приключения Электроника»? Что-то подобное можно сказать про то, что происходит сегодня в образовании. Очень хочется перезагрузить. А ощущение, что синий экран и все, приплыли. Я сама учитель, и не стану говорить плохо про коллег. Скажу, что думаю. А думать я могу не только хорошее, все же жива еще система российского образования, поэтому про нее можно не только «или хорошо, или ничего».

Почему среди учителей так много непрофессионалов? Вопрос почти риторический. А среди врачей, инженеров, водителей автобусов почему? Педагога профессия очень сложная, хотя, наверное, легких профессий и не бывает. Но здесь вдвойне сложнее.

Во многих профессиях можно работу и не любить особо, но делать ее хорошо, нормально. Не с блеском, не гениально, но так, что претензий со стороны начальства или потребителей не будет. В школе так не получится. Учителем надо не только мочь, но и хотеть быть.

А как показывает практика, больше половины педагогов вообще не горят желанием идти на работу, детей презирают, а пашут и пашут. Многие не уходят, потому что якобы больше некуда, ничего не умеют. Хочется возразить, а в школе, значит, умеете? В педагогические вузы высоких конкурсов нет. И давно уже сложился стереотип, если уж куда хотел не поступил, то на худой конец можно и в пед. А потом, диплом и вроде бы, в школу-то точно возьмут. Поработал год, два, три… Не ушел и покатилось. А потом, то самое – «а куда я пойду, я больше ничего не умею».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия и дистанционка проблему эту вскрыли. Про нее все давно знали, но помалкивали. Помалкивали чиновники, потому что неоткуда им новых и хороших набрать. Помалкивали родители, потому что если начнешь возмущаться, то к ребенку в школе отношение может стать негативное. Помалкивали и сами учителя, потому что про коллег плохо говорить неприлично. Но когда уроки стали достоянием общественности, когда «в класс можно заглянуть и посмотреть», что происходит, как учитель говорит, что умеет и что не умеет, то про многие вещи молчать уже стало просто нельзя. Есть учителя, которые отлично адаптировались к ситуации и ведут себе спокойно уроки на электронных платформах и панику не разводят. Возраст и стаж тут не причем. Хочешь, значит, сможешь, особенно, если тебе самому интересно. Есть учителя, которые живут принципом «где бы ни работать, лишь бы не работать», но не тут-то было.

В классе можно было академическим тоном заявить свое коронное «открыли учебники и читаем параграф», а на дистанционке такая схема не прокатит. Слишком много лишних глаз и ушей, которые оценивают. И не нужно иметь пед образование, чтобы увидеть, что педагог урок ведет качественно или вообще его не ведет, а просто на уроке присутствует зачем-то.

Но есть и другая сторона медали. Приведу три примера. Одна моя коллега уехала в Москву, работает в очень престижной частной школе для одаренных детей. Получает высокую зарплату, вкалывает по 10 часов в день. У нее по 8-10 уроков ежедневно – с утра до вечера. И ей нравится. Успевает еще и повышать квалификацию, вести дополнительные модули для коллег, в том числе, по пресловутым дистанционным формам обучения.

Другая – трудится достаточно давно в очень хорошем образовательном заведении в Красноярске. Готовит к олимпиадам, нагрузка часовая огромная, учитель от Бога. Еще и репетиторство берет. Именно берет, а не ищет, потому что ее передают бережно «из рук в руки» знакомые выпускников, зная, что она точно хорошо к ЕГЭ подготовит. Начальство ездит на ней, наивно полагая видимо, что так и надо и никуда она не денется. С детьми ей работать одно удовольствие, а вот все что касается системы…. Наверное, начальники и правда находятся в наивном заблуждении, что от них никуда не денутся. Даже гениальные, на которых они сели, и ножки свесили. Но это до поры до времени, уверена! Хотя… моя третья коллега работает в Казани, в гимназии. В конце каждого года собирается сменить школу, даже к психологу ходила на консультации. И не может решиться, в себя не верит. Хотя ведь работу свою любит, дети уважают. И вот тут начальство точно ставку сделало правильную. Не уходит, значит, можно все. Увеличивать нагрузку в течение учебного года, заваливать ненужными документами, лишними проверками ВПР и пр. Хочется спросить, только некого. Вы надеетесь на то, что «Москва не резиновая» и все туда не сбегут? И очень обидно, что педагогический коллектив поделился на таких странных и страшных два лагеря. На тех, которые больше нигде не устроятся, но зато как тараканы, переживут хоть атомный взрыв и тех, кто свою работу любит и знает, но может встать и выйти в любой момент. Надеяться на то, что у учителя есть совесть, детей не бросит, по-моему, как минимум, неправильно…

Анастасия Шайхова, нештатный корр. «КП - Красноярск», «Учитель года» Красноярского края - 2017.

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