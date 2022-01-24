«Я и моя банда отморозков»: в Красноярске подростки признались, что неделю терроризировали школы и детские сады

Вот этот молодой человек сам в послании назвал себя отморозком. Стоп-кадр видео СК

«Сегодня будем играть, хорошо? Хорошо) Мины находятся в детских садах, школах) Также я заминировал церкви, 2 автовокзала (Восточный и Международный). И жд вокзал, Злобино. Вы не выполнили моих требований вчера. Сегодня будет продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам…»

Подобный бред по электронной почте целую неделю получали красноярские школы и другие учреждения и организации. Откровенно злило: ведь понятно же – что это дело рук «лже-террористов», такое бывало не раз и раньше. Но нужно соблюдать меры предосторожности – детей собрать и вывести на улицу из зданий. Потому что в каждой шутке может оказаться доля правды. Во многих красноярских школах учатся до тысячи детей, можно представить, каково это за короткое время эвакуировать всех на улицу. Несколько раз случались ситуации, когда детей выводили на мороз полуодетыми или без школьных портфелей, в которых они оставляли ключи от дома.

В период с 13 по 19 января таких лже-минирований было пять. 18 января даже дважды. Под конец досталось и садикам. И это происходило не только в Красноярске, но и в других районах края. Новости приходили из Якутии, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Иваново, Барнаула, Хабаровска, Магадана. Силовики вместе с правительством края провели совещание и решили взять под круглосуточный контроль все школы, чтобы никто из чужих не прошел внутрь.

А это второй задержанный - спрятал лицо, чтобы никто из знакомых не опознал: стыдно ведь. Стоп-кадр видео СК

Подлили масла в огонь еще и соцсети. Точнее те, кто в вопросе не разобрался, но промолчать, видимо, карма не позволила. Вот, например, от одной из красноярок: «Пришло сообщение от родителей – с сегодняшнего дня в детских садах начинаются учения МЧС по эвакуации детей. С 10 часов утра в любое время, будьте начеку – нужно оперативно забрать детей. В чате воспитатели сразу напишут».

Представители МЧС тут же принялись опровергать: «Никаких учений мы не проводим!» Так что досталось и им несправедливо народного гнева.

В это время в краевом МВД и ФСБ подключились к поискам лже-террористов лучшие IT-специалисты. Поначалу была версия, что письма идут из-за границы. Работали явно не дилетанты – адрес был замаскирован.

И вдруг «мистер Зло» спалился. Это неподтвержденная пока официально информация, но вышла она от источника из силовых структур. «Террорист» забыл сделать маскировку, когда отсылал вот такое послание на почту Арбитражного суда: «Буду краток. Я и моя банда отморозков заложили тротил более чем в двадцати школах по всему городу и у нас есть дробовики и патроны. Но трудно угадать вовремя, что это за школы. Тик-так, тик-так».

Через несколько часов после этого терроризировавших Красноярск молодчиков задержали. Их было двое. Хотя, по имеющейся у нас информации, причастными могли быть еще двое. Поскольку все они несовершеннолетние, расследование уголовного дела передали в региональное управление следкома. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности.

Текст одного из сообщий, рассылаемых на почту. Фото: ЧП Красноярск

По данным следствия подозреваемым по 17 лет, они учатся вместе в одной школе. Первый раз сорвать занятие они решили 24 декабря. Была контрольная, а писать не хотелось. В мессенджерах нашли подсказку. Первое пробное лже-минирование собственной школы и нескольких других прошло для них гладко.

Когда вышли с каникул, захотелось великовозрастным деткам развлечься. И начали вновь по тому же сценарию рассылать «письма счастья». Найти электронные адреса минутное дело, не проблема, они есть везде – и на сайтах школ, и на сайте управления образования, и в интернет-картах. Пропустили через зашифрованный канал VPN, а когда началась суматоха – наслаждались результатом своего хулиганства – писали и показывали все СМИ, все соцсети и телеграм-каналы. Им это нравилось, чувствовали себя умнее полиции, умнее всех.

Но когда к ним нагрянули силовики, два товарища как на духу во всем признались – «это была шутка, мы шутили». В минувшую субботу, 22 января, суд Железнодорожного района Красноярска арестовал подозреваемых по статье ч. 3 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» на месяц – они проведут в СИЗО до 23 февраля.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия добавили, что все уголовные дела, который заводились по каждому случаю, соединены в одно производство. Устанавливается причастность других лиц. Возможно, за арестованными подростками числятся еще эпизоды. Нужно еще выяснить, причастны ли они к событиям в других городах страны или там действовали подражатели.

Вопрос, как говорится, ребром: волна минирований прокатилась по всей стране, задержание прошло в Красноярске – два ли красноярских дурачка (редакция берет на себя ответственность за сие выражение) подняли на уши регионы? В силовых ведомствах в силу определенных причин схему озвучить не могут, но в общих словах так: желающие поучаствовать в противозаконном «развлечении» - разные люди, они могут быть в разных уголках страны; при этом они взаимодействуют между собой в группах, у которых, в свою очередь, есть некий головной центр, администратор (он пока не установлен). Однако, хорошо, если участники подобных групп переймут и передовой красноярский опыт: а именно, перспективу, и весьма реальную, сесть за откровенную глупость в тюрьму на несколько лет.

Комментарий специалиста

Насколько велики были шансы поймать лже-минеров? «КП-Хабаровск», а этот город также не остался в стороне от событий, пообщался с экспертом на эту тему. Раскрывать свое имя и должность эксперт не стал по понятным причинам, по пояснил:

- Если посмотреть на скриншот письма, которое на днях пришло в красноярские учебные учреждения, то можно заметить, что злоумышленники использовали специальный почтовый сервис. Выбор, очевидно, пал именно на него из-за довольно высокой степени защиты конфиденциальности персональных данных. Сервис зарегистрирован в Швейцарии. В виду политики иностранного государства, обязать раскрыть персональные данные пользователей почтового сервиса весьма проблематично. Поэтому даже если российские представители сделают запрос, то вряд ли удастся оперативно — если вообще удастся — получить данные отправителя, — говорит эксперт.

По словам эксперта, осложняется поиск отправителя так же и тем, что сервис позволяет направлять в сеть Интернет почту, поступившую через каналы Tor/Onion, известные большинству как сеть DarkNet. Отследить источник отправления и идентифицировать его в этих сетях является нетривиальной задачей.

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