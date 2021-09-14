«Плакала и понимала, что больше так не могу»: откровение красноярской учительницы, сбежавшей из обычной школы

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Да не волнуйтесь вы, Анастасия Сергеевна! Провели урок, прошло 40 минут и слава Богу! Не обращайте внимания на них, не переделать уже ничего» - утешала меня классный руководитель 7Г класса гимназии, в которой я работала второй месяц. А я сидела со стаканом воды, в который сердобольные коллеги уже накапали «Корвалол». Я впервые плакала на работе. От бессилья, от отчаяния, от осознания, что мне с ними изо дня в день быть и жить, а я не могу. Но не дети стали причиной моего ухода.

Я не первый год в школе и видела разных, разные классы. И насваем у меня на пол в кабинете классном плевали, и пьяные на уроки приходили. Но я устала от другого. От террора администрации. Я не вчера из пед. вуза, я победитель профессионального конкурса, я – человек, в конце концов, личность, свободная! 60% двоек за ВПР – нельзя, вы что хотите проверки прокурорской? Пропустили праздничный педсовет?! Чтобы такого больше не повторялось! Нельзя отрываться от коллектива.

Анастасия Шайхова Фото: из личного архива

Не такие

...Однажды мы с коллегой-историком шли из школы на остановку, и она сказала, что у нас есть не авторитарная школа, где другой климат, потому что очень своеобразный директор (географически - речь идет о Татарстане, сюда мы с семьей переехали из Красноярского края). «Посмотрите в Интернете». И... я интернет открыла. Посмотрела материалы СМИ, сайт, страницу в социальной сети. Надо же, и директор тут есть, и был буквально пару минут назад. И тут у меня мелькнула мысль, а не написать ли ему. Что я теряю? Незнакомый человек, ответит – прекрасно, не ответит – ну жаль, но по голове, как говорится, никто же не ударит. И я написала ему огромное сообщение, которое выглядело почти спамом. Про тоталитаризм гимназии, про непонимание детей, про родителей, которые не довольны тем, как учат их чад. Про то, что я могу и умею. А главное хочу работать по-другому! Я до сих пор помню снисходительный взгляд и слова завуча про мой внешний вид. А я всего лишь была в очень скромных джинсах коричневых и кедах, как сменке. Мне так удобно. А оказывается, не по-учительски это.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И через несколько минут директор мне ответил. Написав, что можно подойти на собеседование, только предварительно нужно созвониться. Оставил номер мобильного. И я тут же его набрала, понимая, что вообще-то воскресенье на дворе, выходной, не совсем удобно, но он сам написал, звоните, когда захотите встретиться. Я хочу! Приезжайте, - ответил Павел Анатольевич, директор. И только тут до меня дошло. Воскресенье, а он на работе. Я собралась и рванула в школу. В небольшом фойе, больше похожем не на школу, а на дом пионеров какой-то суетились дети, обменивались впечатлениями. И тут я поняла, что они олимпиаду писали. Я знаю, олимпиады очно проводятся на площадках чаще всего именно в воскресенье, чтобы видимо остальная школа не училась и помещения пустовали.

Директор в тапочках

Я никогда не видела таких директорских кабинетов. В паре клеток попугайчики, в аквариуме черепахи, столы завалены бумагами, на стенах неформальные фотки со школьниками, какие-то стенгазеты. В кабинете сидят два человека: директор и завуч, Анна Борисовна. Чай, чак-чак, конфеты, мед. Чай будете? – предлагает мне директор в тапочках. В тапочках, как сменная обувь! Этот точно за кеды ругать не будет, подумалось тогда мне. И мы проговорили с ним часа полтора. Он рассказывал про школу, учителей, учеников, олимпиады (дети в школу попадают только через экзамены, сдавая русский, математику, эвристику (для младших) и профильные экзамены для старших). В одном из фойе стоит теннисный стол. Детвора играет. На диванчиках сидят парнишки и задумчиво рубятся в шахматы. Не орут, не тупят в телефоны, не бегают. Им прикольно играть в шахматы! (К слову, позже один такой приколист меня два раза обыграл, и я больше не позорилась. Я не особо играть умею, но думала, что уж у малыша-то выиграю. А он во время игры подсказывал мне, куда лучше не ходить, потому что если я сделаю так, то он вот так и через пару ходов вам мат, Анастасия Сергеевна!)

Директор предложил мне вести кружок. Для малышей – 3-5 класс, чтобы увлечь их историей. У них предмета то такого нет, а мне предложили увлечь – это и стало моим испытанием.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С того момента пару месяцев раз в неделю я мчалась после своих гимназических уроков на новое место работы, чтобы провести там 40 минут с 9-11 летними подопечными. К каждому занятию я старалась тщательно отбирать материал, учитывать возрастные особенности, и чтобы интересно было. Потому что директор сказал, что 2 раза занятие будет для них обязательным, а потом по желанию. И мне нужно было удержать аудиторию. И вроде бы получилось, ко мне приходили ребята. А потом директор пригласил меня в школу завучем по воспитательной работе, и так сложилось, что мне даже перепали часы истории и обществознания в 11 классе (учитель уехал в другой город, став руководителем местного отдела образования).

Педсовет и яблочки на подносе

И понеслось. Каждую неделю в школе линейки. Их проводит директор. Дети сидят в актовом зале, на гимнастических матах, кружком (линейки три – для старших, средних и младших классов. Всего в школе около 170-180 учеников). Обсуждают самые разные темы. Никто никого не перебивает, не орет и не отвлекается. И все это построено не на авторитаризме, а демократии и уважении. Уважении директора, уважении личности каждого школьника. Дети, приходя в эту (нашу!) школу чуток меняются. На одном из уроков обществознания мы обсуждали влияние социума на личность, пришли к выводу, что в школе много детей, которые были не приняты в других, обычных огромных школах по месту жительства, и некоторые даже были изгоями. А здесь у них есть выбор. К какому учителю ходить на урок, во что одеваться (формы в школе, слава Богу, нет), где сидеть, в каких олимпиадах и конкурсах участвовать, в какие кружки ходить. И учителя здесь другие. Я это поняла на первом же педсовете, который традиционно проводится в столовой. Там не бывает докладов и выступлений, нет многочасовых чтений со слайдов. У нас и компьютера то там нет. Есть чай, кофе, бутерброды или булочки, яблоки, которые на подносе сам директор может разносить, не переставая что-то бурно обсуждать с коллективом. Педагоги многие совместители, работают в вузах. И они иные. В них нет школьной зашоренности, загнанности в угол бесконечными отчетами и террором со стороны администрации и родителей.

День учителя в школе "Казанское СОлНЦе". Фото: https://vk.com/kznsun

Вместо послесловия

Хочу, чтобы меня поняли правильно. Далеко не все наши школы, - плохие, система образования – устаревшая. Но проблемы есть, и во многом решение зависит от родителей. К сожалению, выбирать школу порой не приходится. Идут по месту жительства. Те, у кого есть деньги, могут себе позволить частные, но это не совсем школы. По сути, в том же Красноярске в прямом смысле частных школ я не встречала. Они берут детей, перешедших на семейное обучение, и организуют им школу, с педагогами и уроками, но, когда дело доходит до аттестации, все равно идет прикрепление к другим школам. А это значит, что аттестат такая школа в итоге не выдаст. Наверное, нужно просто смотреть на своего ребенка, на то, что ему в школе нравится, а что нет. Говорить с ним, открыто и часто. В начальной школе проще. Там ты идешь на учителя. Он один, и если вам с ним повезло, то неважно, какая остальная школа. А вот с 5 класса все гораздо сложнее. Частная смена пед состава, огромные, порой за 30 учеников классы, учеба превращается в образовательный конвейер. Нужно искать свежий воздух. Кружки и секции. Чтобы общение ребенка не замыкалось только на школе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько наивных рассуждалок об образовании

Куда девается увлеченность детей в обычных школах?

Туда же, куда и педагогов. Когда что-то хорошее массово и поставлено на поток, оно перестает быть хорошим. Поэтому искренне жаль, когда открывают очередную «камеру хранения детей» на 1200-1500 мест, пусть и с бассейном и тремя спортзалами и компьютерными классами. Работает тот же принцип, что с репетиторством. Нет, не деньги! Если учитель хороший, он подготовит к ЕГЭ и без денег, и за деньги. Дело в количестве и индивидуальном подходе. Если в классе из 30 детей двадцать сдают обществознание, как экзамен по выбору, подготовка будет у учителя очень забойной. То ли дело сидеть с одним, пусть и слабым, учеником! Если уж совсем уходить в примеры абстрактные, сравните вещи, блюда, сделанные на конвейере и вручную?

Как можно интеллектуально увлечь ребенка, когда все говорят про потерянное поколение гаджетов?

Я тоже про это думала, но увидела очередь у теннисного стола и обалдела. От соц сетей дети не уйдут, рэп слушать с матами не перестанут, будут сбривать брови, смотреть анимэ и пытаться еще как-то выделится. Но в них будет заложено главное – стремление к саморазвитию. Да, в современном мире учителям гораздо сложнее сделать так, чтобы детям было интересно!

Как дети готовятся к ЕГЭ, ведь там нужна сплошная зубрежка?

Да, ЕГЭ - это зубрежка на 80%, причем зубрежка с пониманием и осознанием, иначе ничего не получится. Но есть отличный способ не отбить желание учиться и в то же время не зацикливаться на ЕГЭ, олимпиады, дающие право поступление в вуз без вступительных испытаний! Именно этот путь кажется многим детям хоть и наиболее трудным, но интересным. Олимпиады требуют погружения и самоотдачи. Это вообще не школьный уровень программы. И время на них нужно не пару недель перед туром. Этому люди годы посвящают, но согласитесь, оно того стоит, поступить в местный или столичный вуз без экзаменов?! И даже самых свободных детей это очень мотивирует.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть ли в школах дефицит кадров?

Дефицит давно есть, сейчас менее ощутимо, когда государство поощрило педагогов рублем. Другое дело, что хороший специалист, он ведь везде хороший специалист. Есть врачи от Бога, ремесленниками с руками золотыми, есть гениальные композиторы, литераторы. Учитель в этом же списке. Диплом педа еще не все. Опыт тоже. Да, можно проработать в школе 30 лет и остаться бездарным учителем. Поэтому директорам нужно быть хорошими управленцами. Выращивать кадры, стараться удержать всеми возможными силами. Это как в спектакле. Зрители идут на какого-то актера. В школу тоже могут идти за учителем. И он не светоч знаний. А хороший умный человек, который любит свое дело и не останавливается в саморазвитии.

Что такое современный хороший учитель?

Я помню, как этот вопрос задали нам в финале конкурса «Учитель года» и многие сразу стали говорить о его цифровой подкованности, владении гаджетами. Но я считаю, это к делу не имеет отношения. Современный учитель, на мой взгляд, это другое. Он должен быть интересен школьнику. Но не опускаться до его уровня и быть с ним на его волне, нет! Он должен, как говорил Довлатов, найти щель между совестью и подлостью. Тут, правда, речь не о подлости, а скорее о здравом смысле. Чтобы, с одной стороны, не быть для ученика мумией Тутанхамона, а с другой, не впадать в маразм, становясь своим в доску.

Учителя заменит цифра?

Ох сколько нас пугают этой цифровизацией. И ничего я в ней плохого не вижу. Персонаж Тихонова в фильме «Доживем до понедельника» сказал замечательную фразу. На бумаге можно написать стихи, а можно кляузу на соседа. Вот также и интернет. Он помощник, такой же, как электричество, газ и другие блага цивилизации. И когда мы перестанем его воспринимать как инопланетное божество, нас отпустит. Да, нельзя сбрасывать со счетов, что современные дети стали меньше общаться, им сложнее адаптироваться в коллективе и прочие издержки. Но с этим просто надо работать. Не запрещать, а направлять. Ведь и книги, обычные, бумажные, тоже разные бывают. Современным школьникам нужен Интернет. Как инструмент нужен. Если в советское время в старших классах ходили на производство, и это называлось ИПК, то сейчас с головой уходят в программирование, и порой работают, параллельно поступив в вуз в IT-компаниях. А что касается самого педагога, то его техника никогда не заменит, переживать не стоит.

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