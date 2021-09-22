«А вас, мамаша, об этом будут спрашивать еще 11 лет»: одна вещь, которую надо обязательно знать на собеседовании с первоклашкой у психолога

Одна вещь, которую надо обязательно знать на собеседовании с первоклашкой у психолога Фото: Shutterstock

Пойдете с ребенком к психологу, готовьтесь. Мы (я - редактор "КП" в Красноярске и семилетний сын) напоролись накануне на комиссию: понадобилась справка для первого класса на готовность к школе, садик был частный, что-то там недопройдено для хрестоматийной «желтой карты», нужна еще одна бумажка – в общем, не суть. Но вот психологи советской закалки – оказалось, то еще испытание...

- Мама. Надо. Заниматься. Ребёнком!

- А не перепоручать ЭТО частным садикам и школам.

- А вот читать, достижение не большое, этому его и в школе научат, поверьте.

...Голубостенный кабинет, комиссия, психолого-педагогическая: четверо женщин пенсионного возраста, и одна молодая, с сочувственным взглядом (она что-то знала). Четыре стола, один - отставленный подальше, для обследуемого, на нем карандаши, раскраска, облезлый маленький резиновый утенок, такие оставляют в кабинетах муниципальных детских поликлиник.

- Давайте! Паспорт! СНИЛС! Полис! Не ваш, ребенка! Номер поликлиники! Телефон регистратуры! Заполняем согласие!

Бумажки от испуга летят веером.

- Зачем вы пришли? Это не к нам! Это вообще в поликлинику! Нет, наверное, в диспансер! В поликлинику! Да кто вас направил? Да что вам нужно?

- Лееееш, а кто нас направил? – я здесь первый раз, меня просто «отправили», вот и делаю «звонок другу» (мужу), именно он в поликлинике, садике, школе, уже месяц пытается выяснить, где взять пресловутую справку.

- Б....!!! – истерическое, скажем, «батон», громким эхом отдается от крашеных стен. – Они! Прекрасно знают! Что нам нужно! Я записался! Я им сто раз все объяснял!

- Ну, ладно, - выуживает бланк-справку психолог в строгих очках. – Давайте, мама, мы пока заполним документы...

С документов и началось наше падение в глазах комиссии, - ибо мама не помнит адрес поликлиники, телефон регистратуры, НЕ ЗНАЕТ вес сына при рождении, рост. Не может внятно ответить, когда пошел и заговорил. Черт, правда, да, я не держу все это в голове, все было ровно по норме, и слава богу. Но нет.

Взгляды, суровые, осуждающие, уже гвоздили к стулу.

- Не поооомните?

Шепчу:

- Ну, напишите... как положено... как по стандартам. У нас все по стандартам было.

- Как так написать?! – возмущенное хором. - Вы что?! У вас об этом будут спрашивать еще 11 лет!

- Алло, Лееееееш... Ты не помнишь, какой у Дениски был вес при рождении?

Эхо, эхо, эхо.

- Иди сюда, мальчик, - с выражением жалости вздыхает психолог (или педагог, они не представлялись). – Стол, стул, стакан, шкаф – какой предмет лишний?

- Стакан!

- Молодец. Ты знаешь буквы? Покажи тут, какие ты знаешь (обложка одной из методичек на столе).

- «Справочник логопеда»! – выпалил сын сразу весь заг, чтоб не париться.

- Хоррошооооо. А каких ты знаешь домашних животных?

- Собаки. Кошки. И рыбки.

- Хоррошооооо. А еще?

Городской ребенок вспомнил еще, максимум, свинку. Коровы и козы, виденные в деревне, может быть, раз, вылетели из головы.

- Хм! Еще есть корова... А как зовут детей коровы?

- К.... коровенки?

Эх, такая смекалка! Но, кажется, комиссия не оценила.

Окончательно кукушка-мать упала в ее глазах на сакральном вопросе: «А как зовут твою маму?». Черт! Сейчас точно запнется - ведь маму дома, логично, все зовут просто мама. «Отдай маме», «скажи маме», «позови маму». Позор.

...

- Мама. Надо. Заниматься. Ребёнком!

- А не перепоручать ЭТО частным садикам и школам.

- А вот читать, достижение не большое, этому его и в школе научат, поверьте.

С сожалением выписав справку, комиссия вызвала следующих.

А мы сели в машину. Как же могут довести психологи! Руки трясутся, рулить не могу. Но нет. Надо домой ехать, надо. Поесть, отдохнуть, скоро футбол. Секция, по очереди с кружком лего, через день. В выходные, как всегда, вместе куда-нибудь поедем. По пути повторим, как зовут маму. И «коровенок» поищем.

КОММЕНТАРИЙ

Фиолетовый не называть!

Анастасия Шайхова, заместитель по воспитательной работе гимназии для одаренных детей (Казань, героиня другой нашей громкой публикации «Плакала и понимала, что больше так не могу»: откровение красноярской учительницы, сбежавшей из обычной школы):

- Когда я училась на первом курсе педагогического, на семинаре по психологии я подняла руку и вызывающе, свойственно возрасту, с юношеским максимализмом, сказала «Я считаю, что психология не наука! Никто не может знать, что у человека в душе. Нельзя людей систематизировать и раскладывать по полочкам. Это, наверное, удобно, четыре темперамента, ещё какие то категории, психотипы, но все это условности. Люди все разные!». Педагог обиженно поджала губы, но потом, понимая, что первокурсница, как сейчас говорят, просто ловит хайп, спокойно сказала: «Надеюсь, к 5 курсу ваше мнение изменится». Но не очень-то оно изменилось. Или мне просто не везло с психологами. Психологи, астрологи... Мне всегда казались специалистами одного порядка. Масло в огонь добивают психологические тренинги в школе и дурацкие тесты с вопросами «кого из класса ты позвал бы на день рождения». Психологи хорошие, наверное, как и любые другие профессионалы, товар штучный. А когда на поток, все становится халтурой. Вспомните тест-рисунок про человечков на дереве! Не знаете?! Поищите на просторах Интернета и вам многое станет ясно. Ну, нельзя к людям в душу с мерной ложкой! А когда зелёный - цвет надежды, красный - активности, агрессии, а фиолетовый - депрессии, как-то нелепо... Смотря цвет чего. Платья? Машины? Обоев на стене? Именно поэтому, когда моя дочка училась в школе, то с класса пятого получила от меня ЦУ. Если психолог спросит, какой у тебя любимый цвет, говори голубой или зелёный. Не вздумай сказать - фиолетовый!

АНЕКДОТ В ТЕМУ

«Одесса… Еврейского мальчика приводят в школу. На собеседовании его спрашивают, сколько он знает времен года… Дитя уверенно говорит:

— Шесть!..

Директор тактично ему намекает:

— А если подумать?..

— Шесть!

Директор выразительно смотрит на мамашу и отправляет их. Там мама возмущенно спрашивает мальчика:

— Ну, Семочка, и шо это таки было?!

— Мама, мама... — со слезами на глазах отвечает сынок, — я и правда не помню больше никаких «Времен года», кроме Вивальди, Гайдна, Пьяццола, Лусье, Чайковского и Глазунова!».

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«Плакала и понимала, что больше так не могу»: откровение красноярской учительницы, сбежавшей из обычной школы

«Да не волнуйтесь вы, Анастасия Сергеевна! Провели урок, прошло 40 минут и слава Богу! Не обращайте внимания на них, не переделать уже ничего» - утешала меня классный руководитель 7Г класса гимназии, в которой я работала второй месяц. А я сидела со стаканом воды, в который сердобольные коллеги уже накапали «Корвалол». Я впервые плакала на работе. От бессилья, от отчаяния, от осознания, что мне с ними изо дня в день быть и жить, а я не могу. Но не дети стали причиной моего ухода. (Подробнее)