Что изменится в жизни красноярцев с 1 февраля 2022 года: подорожание проезда в общественном транспорте и изменение схемы проезда в Советском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

К концу подходит первый месяц нового года. Следующий месяц без событий жителей Красноярского края не оставит: подорожание проезда в общественном транспорте, демонтаж главной новогодней елки и другое. Публикуем, что изменится в жизни красноярцев с 1 февраля 2022 года.

Подорожание проезда в общественном транспорте с 1 февраля 2022 года

С 1 февраля 2022 года в Красноярске подорожает проезд в общественном транспорте. В автобусах придется заплатить 32 рубля, вместо 26, а в электротранспорте (трамвай, троллейбусы) – 28 рублей, вместо 22. Так, стоимость проезда выросла впервые с 2019 года.

С инициативой о повышении цены выступили красноярские перевозчики – 27 из 39. Свое предложение они объяснили ростом цен на топливо, запчасти и горюче-смазочные материалы. Кроме того, из-за убытков не получалось поднять зарплату работникам, что сказывает на уровне качества предоставления услуг.

При этом все льготы по спецкартам сохраняются. Также останется прежней цена проездного билета – 2100 рублей.

Демонтаж городской елки на острове Татышев до 15 февраля 2022 года

В Красноярске начался демонтаж ледового городка на острове Татышев. За своей работы в нем побывало более 1 тысячи человек. Уберут и новогоднюю елку.

Как сообщают в мэрии Красноярска, работы по сворачиванию ледового городка и елки закончатся до 15 февраля. Каток же останется нетронутым до весны.

Изменение проезда на перекрестке по Воронова, 37 со 2 февраля 2022 года

Со 2 февраля 2022 года в Красноярске изменится схема движения на перекресте у дома на Воронова, 73. Это сделано для облегчения заторов.

Теперь проезжать там можно будет по крайней правой полосе, вместо крайней левой. Новая схема движения будет действовать на постоянной основе.

Окончание приема заявок на сдачу ЕГЭ-2022 до 1 февраля 2022 года

До конца января красноярским выпускникам предстоит определить с тем, какие экзамены они будут сдавать в конце учебного года. Тем, кто не определился, придется поторопиться. С 1 февраля прием заявок будет окончен.

Также выпускникам необходимо определиться, какой экзамен по математике им сдавать – профильный или базовый.

Ледяной водопад на восточном входе в нацпарк «Красноярские Столбы»

Ледяной водопад на «Столбах» заливается 9-й год подряд. За это время локация стала одной из любой для красноярцев и гостей города.

Заливка водопада начнется в конце января. Но полностью готов он будет только в феврале.