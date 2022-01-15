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Общество15 января 2022 4:07

В Красноярске схема движения на перекрестке по улице Воронова изменится навсегда

Изменения вступят в силу с февраля
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: городская администрация

Фото: городская администрация

Со 2 февраля 2022 года в Красноярске изменится схема движения на перекресте у дома на Воронова, 73. Это сделано для облегчения заторов, сообщают в мэрии.

Знаки «Движение по полосам» на перекрестке изменят. Теперь проезжать там можно будет по крайней правой полосе, вместо крайней левой. Новая схема движения будет действовать на постоянной основе.

- Специалисты выяснили, что большая часть водителей проезжают на перекрестке прямо в сторону пр. Металлургов, либо поворачивают налево в сторону ул. Рокоссовского. И почти вдвое меньше машин двигаются направо, - объясняют причину изменения в мэрии Красноярска.