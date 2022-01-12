Стоимость проезда на автобусе в Красноярске поднимется до 32 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоимость проезда на автобусе в Красноярске планируют поднять сразу на 6 рублей, она составит 32 рубля. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно документам, стоимость разового проезда в автобусе составит 32 рубля, в троллейбусах и трамваях – 28 рублей. Однако окончательное решение будет принято на заседании, которое пройдет 20 января.

Напомним, что разговоры о повышении цен на проезд ведутся в конце 2021 года. Перевозчики рассчитывали, что стоимость поднимется до 37 рублей.