Расписание ЕГЭ в Красноярском крае 2022: даты выборов экзаменов Фото: Мария ЛЕНЦ

Расписание ЕГЭ в Красноярском крае 2022 опубликовано региональным минобром. В ведомстве определили даты выборов экзаменов, рассказали, когда можно сдать досрочно и дополнительно.

Даты проведения ЕГЭ в Красноярском крае 2022

- Досрочный экзамен – 21 марта-15 апреля 2022;

- Основной экзамен – 26 мая-2 июля 2022;

- Дополнительный экзамен – 5-20 сентября 2022.

Стартует ЕГЭ-2022 в Красноярском крае с экзаменов по следующим предметам:

- география;

- литература;

- химия.

По трем предметам экзамены разделены на два дня:

- русский язык – 30 и 31 мая 2022;

- информатика и ИКТ – 20 и 21 июня 2022;

- устная часть по иностранному языку – 16 и 17 июня.

Кроме того, в разные дни пройдут экзамены по математике. Профильную математику выпускники будут сдавать 2 июня, базовую – 3 июня.

Даты остальных экзаменов:

- физика и история – 6 июня 2022;

- обществознание – 9 июня 2022;

- биология и письменный иностранному языку – 14 июня.

С 23 июня по 2 июля 2022 года в Красноярском крае для школьников предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В сентябре экзамены по основным экзаменам могут сдать выпускники, которые остались без аттестата.

Дата выбора ЕГЭ в Красноярском крае 2022

Ученики 11 класса должны определиться с выбором экзаменов до 1 февраля 2021 года. Причем выпускникам необходимо определиться, какой экзамен по математике им сдавать – профильный или базовый. После этой даты прием заявлений на участие в едином государственном экзамене прекращается.

Сколько экзаменов можно выбрать на ЕГЭ в Красноярском крае 2022

Основных экзамена два – русский язык и математика (базовая или профильная). Остальные – по желанию, их количество не ограничено, а если выпускник не придет на сдачу какого-либо из необязательных предметов, нарушением это считаться не будет. Всего итоговая аттестация предусматривает 14 экзаменов.

Как подать заявление на ЕГЭ в Красноярском крае 2022

Подать заявление необходимо в школе, где учится одиннадцатиклассник. По всем вопросам, которые касаются ЕГЭ в Красноярском крае в 2022 году, можно звонить по номеру «горячей линии» 204-04-33.