Экс-замначальника управления СК Хакасии обвинили в покушении на мошенничество. Видео: СК России

Стало известно, за что задержали бывшего заместителя начальника управления следкома Хакасии Вячеслава Павина. Напомним, что информация появилась еще днем, но без комментариев со стороны силовиков. И вот СК России официально прокомментировал задержание.

События совершено свежие, произошли буквально несколько дней назад, в январе 2022 года. К подозреваемому обратилась женщина. Ей требовалась помощь юриста для того, чтобы как-то смягчить режим содержания ее дочери в исправительном учреждении в Хакасии. Дочь была осуждена за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый согласился помочь, хотя в реальности такое вряд ли было возможным. Да и делать-то он ничего не собирался. Запросил немалую сумму – 450 тысяч рублей за решение проблемы. Действовал, отмечают в следкоме, не один, у него были соучастники, имена и должности которых пока не называют. Но упоминают, что одной из соучастниц была бывшая супруга Павина.

Сначала женщина передала 50 тысяч рублей, второй раз 250 тысяч. Оставшиеся 150 тысяч рублей подозреваемый получить не успел – в этот момент его задержали с поличным. А помеченные денежные купюры оставили на руках у бывшего следователя, криминалиста четкий след. Взяли его сотрудники ФСБ, затем передали материалы в Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александру Зюбанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Что известно о подозреваемом

Он покинул пост бывшего заместителя начальника управления следкома Хакасии в 2017 году. Новый руководитель, назначенный на должность руководителя хакасского следкома, отправил его на пенсию по выслуге лет, хотя сам Павин не собирался этого делать и некоторое время пытался оспорить такое решение. На самом деле увольнение было связано с громким делом одного из сотрудников администрации экс-главы Хакасии Виктора Зимина. В последнее время Вячеслав Павин занимался адвокатской практикой, посредническими услугами при решении тех или иных вопросов.

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