Красноярский суд арестовал начальника отдела полиции №1, задержанного за взятку

Видео задержания начальника отдела полиции в Красноярске опубликовали следователи. Стоп-кадр видео

Железнодорожный суд Красноярска арестовал начальника отдела полиции №1 (Центральный район), подозреваемого в получении крупной взятки. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, Юрию Островскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейский отправится в СИЗО до 11 мая 2021 года на 1 месяц и 29 дней.

По предварительной версии следствия высокопоставленного сотрудника МВД подозревают в получении взятки в крупном размере. В феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую. За это он пообещал денежное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей.

Юрий Островский Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В этой истории фигурирует и посредник, на него также заведено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере» 12 марта 2021 года в момент передачи денежных средств полицейский и посредник были задержаны оперативниками УФСБ. Посредник сейчас находится под подпиской о невыезде.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка. И если факты подтвердятся, а вина подозреваемого будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом.

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