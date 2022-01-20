В Хакасии задержали экс-замначальника республиканского управления СК. Фото: 19rusinfo.ru

В Хакасии задержали бывшего первого заместителя руководителя республиканского управления следкома. В ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск факт подтвердили, но от комментариев пока отказались: идет проверка, уголовное дело пока не заведено. Таким образом, вся информация, в том числе полученная из различных источников, приближенных к следкому, носит исключительно предварительный характер и может быть опровергнута.

Причина задержания Вячеслава Павина минувшей ночью с 19 на 20 января не связана с его работой в СК. На него вышли сотрудники ФСБ, бывшего следователя подозревают в мошенничестве. Он был взят с поличным после получения крупной суммы денег, купюры оказались мечеными. Так что ждем официальных комментариев, которые должны прояснить ситуацию.

Что известно о подозреваемом. Он покинул свой пост в 2017 году. Новый руководитель, назначенный на должность руководителя хакасского следкома, отправил его на пенсию по выслуге лет, хотя сам Павин не собирался этого делать и некоторое время пытался оспорить такое решение. На самом деле увольнение было связано с громким делом одного из сотрудников администрации экс-главы Хакасии Виктора Зимина.

В последнее время Вячеслав Павин занимался адвокатской практикой, посредническими услугами при решении тех или иных вопросов.

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