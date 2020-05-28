Оперативники УФСБ задержали в Красноярском крае за взятки 12 сотрудников полиции

Целую преступную группировку, состоящую из дорожных полицейских, задержали оперативники УФСБ в Красноярском крае. Сначала в нем фигурировали семь сотрудников ГИБДД и один оперативный дежурный. Когда материалы передали в Главное следственной управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, там завели уголовное дело. Это было 16 марта. Сейчас по делу проходят уже 12 подозреваемых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781683" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае задержали группировку ГИБДД. Видео: следственный комитет.

Что известно об этой истории, расследование которой уже наделало немало шума. Вот предварительная версия следствия на этот час. Организатором и инициатором называют оперативного дежурного районного отдела полиции в Уяре (город в 117 километрах от Красноярска). По долгу службы он был в курсе всех происшествий, который случались на территории. В начале 2019 года подозреваемый привлек сотрудников ДПС из трех районов – своего и двух соседних (Манского, Уярского и Емельяновского). А также из полка ДПС Красноярска.

Больше года, до момента задержания в марте 2020-го, группировка оказывала «посреднические услуги» разного рода нарушителям. Чтобы забрать без шума автомобиль со штрафстоянки или уйти от штрафа, нарушителю нужно было только заплатить и все его проблемы были решены.

С большегрузными автомобилями поступали, как матерые рэкетиры в 90-е годы: хочешь проехать по территории (а здесь проходит федеральная трасса, соединяющая запад с востоком страны) – плати. Не заплатишь – тебя на каждом посту будут останавливать и мотать нервы. Мзду брали с автомобилей, принадлежащих и частникам, и транспортным компаниям.

Сразу скажем – пострадавших перевозчиков было немного, пока установлены двое граждан, занимающихся грузоперевозками, которые платили ежемесячно по 30 тысяч рублей.

А вообще все денежные потоки шли к организатору, который распределял их между остальными в зависимости от их роли в решении вопроса.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению данного преступления еще четверых действующих сотрудников ГИБДД – одного инспектора ДПС МО МВД России «Емельяновский» и троих инспекторов ДПС МО МВД России «Уярское». Итого сейчас 12 подозреваемых.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ГУ МВД России по Красноярскому краю

- В ГУ МВД России по Красноярскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будут установлены все обстоятельства происшествия и дана принципиальная оценка непосредственным руководителям данных сотрудников ОВД. Подозреваемые в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины сотрудники будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.