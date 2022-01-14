Питомцев якутянки, которую загрызли собаки, спасли от смерти. Фото: 4_lapki_

Двух кошек и двух котят Сарданы Слепцовой, погибшей от нападения стаи бродячих собак в Якутии, спасли от усыпления. Животных в ветеринарную клинику сдали родственники женщины, оставив тех на произвол судьбы. Но мимо беды беззащитного зверья не смогли пройти волонтеры.

Кто именно из близких принес врачам котов, в клинике не говорят. По имеющейся информации, в Якутске у женщины никого из родни не было — оба сына взрослые, живут и учатся в Санкт-Петербурге. И если это были они, то можно предположить, что забрать себе в чужой город всю эту живность просто не оказалось возможности.

Сардана Слепцова погибла от нападения стаи бродячих псов 29 декабря 2021 года. Фото: сайт Северо-Восточного федерального университета

И тем не менее, история оставшегося без хозяйки зверья затронула многих. Чтобы сохранить жизни любимцев погибшей, времени было в обрез. Смертельные уколы должны были поставить со дня на день. Сотни людей выкладывали фотографии котов в Сети, просили хоть кого-нибудь прийти им на помощь. И в итоге их рискнули забрать себе волонтеры.

К слову, не осталась без дома и та самая собака, которой многие приписывали нападение на Сардану Слепцову. После того, как озлобленного гиганта отловили и ему тоже грозила смерть, за псом приехала молодая пара. Оказалось, что животное вовсе нельзя назвать агрессивными. В компании новых хозяев пес сначала робел, а потом стал совсем ручным и ласковым.

Напомним, от зубов собак-людоедов 29 декабря 2021 года погибла доцент Северо-Восточного федерального университета Сардана Слепцова. Псы растерзали ее. А вскоре выяснилось: стая давно держит местных жителей в страхе. Следователи возбудили дело по статье «халатность». После этого мэрия объявила о массовом отлове бродячих дворняг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Привет, мой хороший!»: собаку-«людоеда» из Якутии забрала себе молодая семья (подробнее)