«Они ни в чем не виноваты»: питомцев женщины, которую насмерть загрызли собаки в Якутии, отправили на усыпление. Фото: сайт Северо-Восточного федерального университета/Инстаграм, @4_lapki_

Родственники женщины, которую насмерть загрызли в Якутии собаки, сдали ее питомцев, двух взрослых кошек и двух маленьких котят, в ветеринарную клинику с просьбой усыпить тех. Люди решили не брать на себя ответственность о пристрое любимцев близкого человека, а пойти на кардинальные меры, чем вызвали настоящий переполох в социальных сетях.

— Их усыпят в ближайший день, если они не обретут дом или хотя бы передержку. На усыпление пойдут даже двое малышей, неужели хотя бы им не найдется передержка? — задаются в соцсетях вопросом зоозащитники. Десятки людей сочувствуют животным и не понимают, почему до них никому нет дела.

«Они ни в чем не виноваты», «В память о погибшем близком человеке можно было их как-то себе оставить, друзьям семьи. Хозяйка их любила, заботилась, ну как же так...», — пишут люди в комментариях.

Есть, правда, и те, кто считают, что от домашней живности только проблемы. Да и вообще, быть может, те самые агрессивные псы просто почувствовали запах кошек, и потому набросились.

Люди сочувствуют животным, но помочь ничем не могут, кроме как забрать их себе. Фото: Инстаграм/ @4_lapki_

Но больше всего жителей региона заботит другое - вопрос, когда наконец отловят всех бездомных собак и решат проблему с агрессивными дворнягами. Сейчас власти активно занимаются решением этой задачи. На днях поймали «короля» одной из бродячих стай. Огромный пес перед камерой разорвал в труху брезент на грузовике, в котором его везли, в очередной раз доказав, что встреча с таким как он может закончиться плачевно.

Напомним, от зубов собак-людоедов погибла 53-летняя доцент Северо-Восточного федерального университета Сардана Слепцова. Псы растерзали ее. А вскоре выяснилось: стая давно держит местных жителей в страхе. Следователи возбудили дело по статье «халатность».

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