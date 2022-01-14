«Привет, мой хороший!»: собаку-«людоеда» из Якутии забрала себе молодая семья

В скором времени собаку бы усыпили. Фото: БФ "Белый Бим"

Молодая семья из Якутии забрала жить к себе огромного пса, которого местные жители окрестили «королем всех собак». Пару не смутило возможное кровавой прошлое их нового любимца. Именно эту собаку многие считают причастной к недавнему убийству женщины: стая набросилась и растерзала несчастную. Хотя утверждать такого нельзя. Почти со 100% вероятностью еще пару дней назад все говорили: агрессивного пса надо усыпить. Но ему крупно повезло…

Местный благотворительный фонд выложил в Сеть видео, на котором тот самый огромный пес, что нещадно рвал брезент на машине и скалился в другом опубликованном ранее ролике, ведет себя как послушный маленький щенок.

На записи пес принюхивается к ладони новой хозяйки. Нежный женский голос говорит собаке: «Привет, мой хороший!». И вот «королю» надевают ошейник с поводком, а он стоит, поджав хвост и уши, и неуверенно поглядывает на людей в окружении клеток с другими такими лающими беспризорниками. А вскоре едет в свой новый дом вместе с хозяевами. Те обнимают его за шею и целуют в морду, а собака будто улыбается, забыв про некогда грозный оскал.

Пес сменил оскал на улыбку. Фото: БФ "Белый Бим"

Этому псу невероятно повезло: если бы он так и не нашел себе дом, то его неминуемо бы усыпили. У агрессивных собак остаться в живых шансы практически нулевые. Таких нельзя после стерилизации выпускать в привычную среду, иначе остается только ждать очередной беды.

Напомним, тотальная облава на бродячих животных в Якутске началась накануне нового года. 29 декабря там от клыков бродячей стаи погибла 54-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. помочь ей было некому - место было безлюдное. Спустя несколько часов тело женщины нашел студент, который и сам чуть не пострадал. Но он смог отбиться, вызвал полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Завтра у нее был бы день рождения»: жертвой собак-людоедов в Якутии оказалась женщина-ученый (подробнее)

«Они ни в чем не виноваты»: питомцев женщины, которую насмерть загрызли собаки в Якутии, отправили на усыпление (подробнее)