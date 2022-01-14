В Красноярске завершили расследование уголовного дела после пожара в наркологической клинике с четырьмя погибшими

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В Красноярске завершилось расследование уголовного дела после пожара в наркологической клинике «Чистый город» с четырьмя погибшими. Как сообщили в Следственном Комитете, в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Страшное ЧП произошло ранним утром 17 сентября 2020 года. В частной наркологической клинике «Чистый Город», расположенной на проспекте Мира в жилом доме загорелся один из кабинетов центра. Общая площадь пожара составила порядка десяти квадратных метров. Из помещений клиники пожарным удалось спасти 16 человек, 12 - эвакуировали из подъезда жилого дома, среди которых был один ребенок. К несчастью, четверых пациентов спасти не удалось, еще двое попали в больницу.

По записи с камер внутреннего видеонаблюдения клиники следователи установили, что один из пациентов ночью поджог свою подушку и наблюдал, как пламя разгорается. Через минуту в палату забежал другой пациент, и попытался потушить огонь, но у него ничего не получилось.

В ходе расследования выяснилось, что у клиники не было лицензии для работы круглосуточного стационара, разрешено было работать только в амбулаторном режиме. Помимо отсутствия лицензии, у наркологического центра не было разрешения на расположение помещения в жилом доме, а также были найдены множественные нарушения в области пожарной безопасности. Также дежурная смена не имела средств индивидуальной защиты и была допущена к работе без проведения пожарных инструктажей.

Во время самого пожара пациенты, которые не должны были находиться ночью в клинике, из-за воздействия седативных лекарственных препаратов не смогли быстро эвакуироваться во время пожара.

- Несвоевременное начало эвакуации пациентов и позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану повлияло на обеспечение безопасной эвакуации до наступления опасных факторов пожара. Вследствие ненадлежащего исполнения директором центра обязанностей в области пожарной безопасности в результате возникшего пожара погибли четыре пациента, легкий вред здоровью причинен двум пациентам, - пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть четверых человек» в отношении директора ООО «Чистый город». Руководитель клиники свою вину не признала.

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