Фейерверк в Красноярске на Новый год-2022: где и когда смотреть праздничный салют 31 декабря 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

Фейерверк в Красноярске на Новый год-2022 будет. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в пресс-службе городской администрации. Рассказываем, где и когда смотреть праздничный салют 31 декабря 2021 года.

Место проведения праздничного фейерверка в Красноярске не сообщается. В мэрии объяснили, что это связано с профилактикой коронавируса – чтобы люди не толпились в месте проведения. Конкретное время запуска салюта так же не уточняется.

Однако по опыту Нового года 2021 можно предположить, что новогодний фейерверк запустят рядом с главной городской елкой – на острове Татышев в 00:00 часов 1 января 2022 года.

Еще один вариант – запуск салюта на левобережной набережной, в районе «Огней Енисея». Там обычно салюты запускаются в другие праздники.

Кроме того, запуск новогоднего салюта в Красноярске 2022 возможен на «Стрелке», где пройдут новогодние гуляния в рамках проекта «Зима на Стрелке» с 23:50 до 03:00 часов. В пресс-службе «Красгорпарка» сообщают, что фейерверк будет именно там, но будет ли он главным – неизвестно.

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