Синоптик рассказал, какой будет погода в Красноярске в новогоднюю ночь 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в Красноярске в новогоднюю ночь 2022. По словам специалиста, температура ожидается в пределах -13-15 градусов.

Днем 31 декабря 2021 года ожидается около -13-15 градусов. В новогоднюю ночь на 1 января 2022 года похолодает до -15-17 градусов. По прогнозу Гидрометцентра, будет снежно и облачно, возможны порывы ветра.

Днем 1 января потеплеет до -10-12 градусов. Осадков не ожидается. Ветер же сохранится, будет облачно. Ночью температура может опуститься до -17 градусов. 2 января температура существенно не изменится.