Погода в Красноярске на новогодние праздники 2022: синоптик рассказал о потеплениях и похолоданиях на каникулах Фото: Мария ЛЕНЦ

Какой будет погода в Красноярске на новогодние праздники 2022 – вопрос, волнующий всех горожан. Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «КП-Красноярск», чего ждать от погоды на каникулах.

Так, в ночь на 1 января 2022 года ожидается около -15-17 градусов. Днем температура воздуха поднимется до -10-12 градусов. 2 января 2022 года температура существенно не изменится, ночью же похолодает до -13-15 градусов.

3 января прогнозируется существенное потепление. Днем ожидается около -3-5 градусов, ночь – около -6-7 градусов. 4 января дневная температура останется на уровне -3-5 градусов.

При этом, как сообщают уже в Гидрометцентре, погода будет пасмурной и ветреной. Особенно порывы ветра усилятся именно 3-4 января. Ожидаются порывы до 11-12 метров в секунду.

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