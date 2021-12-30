Как в Красноярске будут ездить автобусы в новогоднюю ночь 2022: опубликовано расписание движения общественного транспорта на Новый год Фото: Мария ЛЕНЦ

Как в Красноярске будут ездить автобусы в новогоднюю ночь 2022 интересуются жители краевого центра. В городской администрации опубликовали расписание движения общественного транспорта на грядущий Новый год.

Сколько маршрутов будут развозить красноярцев в новогоднюю ночь 2022

На Новый год-2022 будут работать 11 маршрутов. Он будут развозить горожан до 2 часов ночи. А один из автобусов будет возить пассажиров до острова Татышев до 02:58 часов. Стоимость проезда не изменится – 26 рублей за одну поездку.

Список автобусов, работающих в Красноярске на Новый год-2022

7А «Микрорайон Северный – ДК «Кировский»: станция Красноярск-Северный – Светлогорская – Шумяцкого – 9 Мая – Авиаторов – остров Татышев – Мичурина – Щорса – Пионерской правды – ДК «Кировский».

12А «СФУ – улица Мичурина»: СФУ – Свободный – Маерчака – Профсоюзов – Карла Маркса – Белинского – Партизана Железняка – Татышев – Мичурина.

19А «Красфарма» – ТЦ «Авиатор»: «Красфарма» – 60 лет Октября – Матросова – «Красноярский рабочий» – Чайковского/Сибирский переулок – Татышев – ТЦ «Авиатор».

23А «ЛДК – ТЦ «Авиатор»: ЛДК – Судостроительная – Семафорная – Матросова – «Красноярский рабочий» – Чайковского – Крайняя – Татышев – ТЦ «Авиатор.

27А «Водников (Столовая) – ТЦ «Авиатор»: Столовая – Алеши Тимошенкова – Монтажников – Кутузова – Мичурина – Татышев – ТЦ «Авиатор».

32А «3–я Дальневосточная – ул. Мичурина»: мкрн. Покровский (Чернышевского) – Мужества – Чернышевского – Мартынова – Линейная – Березина – Шахтеров – Молокова – 78 Добровольческой бригады – Октябрьская – Татышев – Мичурина.

52А «Озеро-парк – улица Мичурина»: Озеро-парк – Калинина – Маерчака – Республики – Горького – Ады Лебедевой – Перенсона – Мира – Парижской Коммуны – Карла Маркса – Белинского – Партизана Железняка – Татышев – Мичурина.

61А «Микрорайон Солнечный – улица Мичурина»: мкрн. Солнечный – проспект 60 лет образования СССР – Енисейский тракт – 9 Мая – Комсомольский – Воронова – Металлургов – Татышев – Мичурина.

61Б «Автостоянка – ТЦ «Авиатор»: Автостоянка – Борисевича – Говорова – Волжская – Мичурина – Татышев – ТЦ «Авиатор».

63А «Академгородок – улица Мичурина»: Академгородок – Киренского – Копылова – Профсоюзов – Красная площадь – Карла Маркса – Сурикова – Игарская – Шахтеров – Взлетная – Октябрьская – Татышев – Мичурина.

71А «поселок ГЭС – улица Мичурина»: поселок ГЭС – Высотная – Свободный – Маерчака – Карла Маркса – Партизана Железняка – Татышев – Мичурина.

85 «Микрорайон Верхние Черемушки – микрорайон Ветлужанка»: Даурская – Амурская – Аральская – Львовская – Тамбовская – «Красноярский рабочий» – Крайняя – Татышев – Октябрьская – Партизана Железняка – Белинского – Ленина – Мира – Копылова – Ладо Кецховели – Свободный – Высотная – Стасовой – Гусарова.

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