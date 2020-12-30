Праздничный фейерверк на Новый год 2021 в Красноярске будет, но о точном месте запуска салюта в администрации города не уточняют из-за профилактики пандемии коронавируса.Одно точно известно - время запуска - 1 января 2021 года в 00.00 часов.Можно предположить о теоретических точках запуска фейерверка: в прошлом году его запускали рядом с главной 55-метровой елкой Красноярска на острове Татышев. В этом году там традиционно расположился праздничный городок. Вторым предполагаемым местом запуска может быть левобережная набережная, напротив гостиницы \\"Огни Енисея\\" (рядом с Коммунальным мостом). Оттуда праздничные фейерверки запускают во все остальные праздники. Учитывая то, что маршруты транспорта, который запустят в новогоднюю ночь будет проходить через остров Татышев, можно предположить, что запуск фейерверка будет именно там. Но это только предположение редакции.Остается только догадываться, в каком из этих мест на самом деле запустят новогодний салют в 2021 году. В любом случае фейерверк будет масштабным и отлично виден с видовки у медакадемии, вантового моста и района Стрелки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь и Рождество в Красноярске 2021: расписаниеВ новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 в Красноярске будут работать 13 специальных маршрутов общественного транспорта. Публикуем расписание. (Подробности)